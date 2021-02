Dopo aver sfidato i fan su Instagram, Morgan ha confermato l’arrivo di un nuovo album dei Bluvertigo: ecco le sue parole.

Un nuovo album dei Bluvertigo è in arrivo. Forse. Lo ha annunciato lo stesso Morgan attraverso un post Instagram. E il merito è tutto dei suoi fan e follower, che nella giornata del 23 febbraio gli hanno dato i 3000 like richiesti. Una vicenda bizzarra che apre le porte sull’ipotesi di una reunion a lungo vociferata ma mai effettivamente concretizzata. Sarà una notizia vera o un ennesimo scherzo del cantautore brianzolo?

Morgan annuncia un nuovo album dei Bluvertigo

Tutto è cominciato con una sfida improvvisa su Instagram dell’ex coach di The Voice: “Volete un nuovo album dei Bluvertigo? Se arriviamo a 3000 ‘lo voglio’ tra due mesi lo avrete“. Un post su Instagram in linea con alcuni pubblicati dall’artista nelle ultime settimane e riguardanti alcune sue canzoni inediti. Nelle precedenti occasioni, al raggiungimento della quota di like e commenti richiesta, Morgan ha sempre mantenuto la parola. E anche stavolta sembrerebbe intenzionato a farlo.

Morgan

Così, 22 anni dopo potrebbe essere in arrivo un un nuovo album dei Bluvertigo, dopo Zero – ovvero la famosa nevicata dell’85, datatato 1999. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore con un nuovo post su Instagram: “Avrete il nuovo album dei Bluvertigo. Uscirà in primavera“.

Reunion dei Bluvertigo?

L’ultima reunion della band dopo lo scioglimento risale a metà anni Dieci. Nell’occasione Morgan e i suoi parteciparono al Festival di Sanremo con il brano Semplicemente (era il 2016), dopo aver calcato l’anno precedente il palco del Concertone del Primo Maggio presentando un brano inedito. In quello stesso anno avrebbero dovuto dare alle stampe il loro quarto album, ma il progetto è improvvisamente naufragato. Chissà se stavolta le cose riusciranno ad andare diversamente per il gruppo di Morgan e Andy.