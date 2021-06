Fred De Palma, Unico: il nuovo album del rapper torinese, dopo il successo della nuova hit estiva Ti raggiungerò.

L’estate italiana 2021 sarà impreziosita da uno dei grandi protagonisti della stagione calda nel mondo della musica, Fred De Palma. Dopo il successo di Ti raggiungerò, di fatto la prima hit estiva di quest’anno, pubblicata sul finire dell’inverno, l’artista torinese ha annunciato l’arrivo di un nuovo album: Unico. Un progetto discografico più corposo e non basato solo sulla singola hit, e già anticipato da un nuovo freestyle pubblicato l’11 giugno.

Fred De Palma, Unico: il nuovo album

Dopo essere stato scelto con la sua Ti raggiungerò per la colonna sonora di uno spot di un noto marchio di telefonia, l’artista ha scelto di regalare ai fan anche un nuovo album, Unico. Lo aveva assicurato già lo stesso artista qualche tempo fa, affermando che Ti raggiungerò non sarebbe stato solo il singolo estivo, ma l’anticipazione di quello che succederà.

Fred De Palma

La data di uscita dell’album è il 2 luglio. Nel pieno dell’estate il rapper torinese regalerà dunque il suo nuovo progetto discografico. E nell’attesa ha voluto riscaldare l’atmosfera con un nuovo freestyle, Pa’ la cultura, presentato dallo stesso artista come il manifesto dell’album. Ascoltiamolo insieme:

Fred De Palma e il successo di Ti raggiungerò

In un’estate in cui non mancano le grandi hit estive, proposte in questo 2021 anche da artisti che nessuno si sarebbe aspettato, come Gianni Morandi oppure Orietta Berti (insieme a Fedez e Achille Lauro), Fred è stato bravo e fortunato nello scegliere di anticipare l’uscita della sua Ti raggiungerò. Un brano che, dopo un’iniziale semi-indifferenza, è riuscito a scalare le classifiche fino a diventare il brano estivo più amato del momento, con 27 milioni di visualizzazioni raggiunte e tanti ascolti in streaming. Un successo con pochi precedenti, ma De Palma promette: “È solo l’inizio…“.