Il nuovo AI Act: rivoluzione normativa per l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando vari settori, rendendo fondamentale l’adozione di normative adeguate. A questo proposito, l’Unione Europea ha introdotto l’AI Act (Regolamento UE 2024/1681), il primo tentativo globale di regolamentare i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio.

Il regolamento è stato approvato ufficialmente il 21 maggio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 12 luglio 2024. La sua piena applicazione è prevista per il 2 agosto 2026, ma alcune disposizioni entreranno in vigore già nel 2025. Questa iniziativa si colloca in un momento storico in cui l’AI generativa sta avanzando rapidamente, spingendo le autorità europee a trovare un equilibrio tra innovazione, protezione dei diritti fondamentali e la necessità di mantenere la competitività a livello globale.

L’AI Act stabilisce un framework che classifica le applicazioni di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio, con regole specifiche per i sistemi più pericolosi. Questo approccio mira a garantire che lo sviluppo e l’uso dell’AI avvengano in modo responsabile, sostenendo l’innovazione mentre si tutelano i diritti dei cittadini e si promuove la fiducia pubblica in queste tecnologie.