Jay-Z ha aperto un account su Instagram: subito milioni di follower per il rapper sposato con la regina Beyoncé.

Gli è servito un po’ di tempo per prendere il coraggio di farlo, ma alla fine Jay-Z ha scelto di approdare su Instagram. Il rapper americano, imprenditore di altissimo livello, uno degli uomini più ricchi d’America, per il momento si era tenuto lontano dal celebre social network, di fatto rinunciando alla possibilità di rimanere sempre in contatto con la sua fanbase. Ma un personaggio come lui non poteva restare per sempre lontano da questo mondo, e così ha deciso di rompere gli indugi, creando il suo account subito seguito da milioni di persone.

Jay Z

Jay-Z arriva su Instagram: il primo post

Mr. Carter ha dato il via all’avventura del suo nuovissimo account pubblicando per il momento solo una locandina, quelal del film Netflix The Harder They Fall di Jeymes Samuel, contemporaneamente promosso attraverso una story con il conto alla rovescia per la première dell’attesissimo film western. Insomma, visto il tenore dei suoi primi passi sul social, sembra proprio che l’account abbia una finalità piuttosto commerciale: un modo diverso per promuovere le sue attività professionali. Ma chissà che nel tempo il marito di Beyoncé non possa regalarci anche qualche chicca afferente alla sua vita personale. Di seguito il primo post:

Il patrimonio straordinario di Jay-Z

Già seguito da oltre 1 milione e mezzo di follower, nonostante un account per il momento decisamente scarno, Jay-Z si conferma così uno dei rapper più importanti d’America, nonché uno dei pochi intrattenitori ad aver superato il muro del miliardo di dollari come patrimonio personale, secondo le stime di Forbes.

Ultimamente ha chiuso altri affari decisamente convenienti. Ha chiuso ad esempio un accordo con Square per la maggioranza significativa delle azioni di Tidal, la sua app di streaming musicale. Il tutto per una somma di circa 350 milioni di dollari. Insomma, continua a ottenere grandi riscontri nella vita e in ogni cosa che fa, Mr. Carter, reduce tra l’altro dell’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame, uno dei primi rapper a riuscire a entrare nell’arca della gloria: ciliegina sulla torta.