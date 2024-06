Il noto conduttore televisivo è stato trovato senza vita, era sparito dopo essere uscito per una passeggiata: “Qualcosa non torna”

Dopo una passeggiata lungo la costa il conduttore non si sarebbe fatto sentire più. Erano tante le speranze di ritrovarlo vivo.

Sembrava una vacanza tranquilla, ma tutto è cambiato dopo una semplice passeggiata a cui si sta cercando di trovare il nodo inquietante per il noto conduttore televisivo. Durante una vacanza in Grecia, infatti, il presentatore Tv è stato trovato morto dopo essere scomparso proprio dopo aver scelto di fare una passeggiata.

Il 67enne conduttore Michael Mosley era sparito già mercoledì scorso dopo essersi allontanato dalla spiaggia di Agios Nikolaos sull’isola di Symi. Agghiacciante, successivamente, la scoperta del fattaccio solamente oggi. È stato scoperto questa domenica mattina il suo cadavere in una zona rocciosa vicino alla spiaggia di Agia Marina.

Secondo le prime notizie riportate dalla ‘BBC’, il corpo mostrava già i primi segni di decomposizione, segni dovuti certamente anche all’azione delle temperature e delle condizioni climatiche in Grecia. Ciò che hanno visto le autorità e i medici legali era uno scenario che suggeriva che il conduttore fosse morto già da qualche giorno.

Il corpo è stato rinvenuto accanto a una recinzione che circonda una spiaggia, a solo circa 30 metri dal mare. Il povero conduttore deceduto si trovava in un punto visibile dalla costa. Proprio il sindaco dell’isola greca, notando qualcosa di insolito dalla sua barca, ha allertato i soccorritori.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘PA’, il gestore del bar vicino alla spiaggia, accompagnato da alcuni giornalisti britannici, ha trovato il corpo dopo il primo allarme. E pensare che, a quanto dice il gestore, diversi gruppi di soccorritori avevano già perlustrato la zona con elicotteri senza notare nulla. Il mistero, quindi, diventa complicato, di più del previsto.

Le autorità greche avevano organizzato una vasta operazione di ricerca. Vi stavano collaborando vigili del fuoco, cani, elicotteri, droni e volontari locali. I quattro figli del conduttore si erano uniti alla moglie sull’isola per partecipare alle ricerche. In quattro giorni, nell’isola, non si era avuto un riscontro.

La scomparsa di Michael Mosley era stata segnalata mercoledì 5 giugno. Il luogo del ritrovamento del cadavere del conduttore è un terreno collinare e roccioso che degrada verso il mare. Michael Mosley, su quella zona costiera, è stato trovato a circa 90 metri dalla costa con un ombrello. Tante le condizioni da verificare per comprendere meglio la vicenda.