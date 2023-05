L’attore confessa a cuore aperto come il suo migliore amico sia arrivato a lui come una protezione divina: “per salvarmi”.

“Non me l’han regalato, è arrivato” racconta l’attore Massimo Ceccherini tornando con emozione, indietro nel tempo, al momento del suo primo incontro con il suo Border collie di nome Lucio. Quelle a cui accenna l’artista, nel suo racconto, sono dinamiche complesse e a cui appare difficile poter dare una spiegazione univoca. Specialmente se si è alla ricerca di una risposta esaustiva e razionale. Eppure le due strade, quella dell’attore – in piena salita – e quella di Lucio, in cerca di una nuova casa, si sarebbero incrociate per assolvere a un bene maggiore in un momento particolarmente delicato della vita di entrambi.

“Me l’ha mandato Dio per salvarmi”: il noto attore si confessa a cuore aperto

Ospite alla trasmissione di “A ruota libera” su Rai 1, in questi giorni l’attore ha ammesso: “non so da dove cominciare a raccontarti“, alludendo – nel corso dell’intervista – al suo legame speciale con Lucio.

L’attore trae spunto, al contempo, da quella che verrà definita – durante il lungo dialogo con la presentatrice – la metafora cinematografica perfetta del loro incontro. Capita, quindi, a ciascuno di noi di ritrovarsi a vagare per una selva oscura, alle volte, eppure: l’attore e regista fiorentino – con ora al suo fianco il salvifico cane dal manto bianco nero – ammette lui stesso di sentirsi come nelle mani del suo spirito guida, e quindi: fuori da molti pericoli proprio grazie lui.

Ad aiutare l’attore, nella sua graduale salita fuori dalla selva, sarebbe intervenuto – in maniera costanza – anche l’amore della sua compagnia di vita. La quale, avrebbe anch’essa assistito all’arrivo di Lucio in famiglia.

L’attore ha raccontato di aver conosciuto l’amabile Border Collie quando era solamente un cucciolo. Il piccolo Lucio, come lo descrive l’attore, camminava sulla via Aurelia quando un suo amico si è accorto di lui e ha pensato bene di informalo sul suo ritrovamento.

Non sono poche le curiosità che riguardano i Border collie, eppure – al di là di ogni stabile equilibrio che dimostra di contraddistinguere questa razza di cani – Lucio avrebbe assunto – per l’attore e a tutti gli effetti – le tipiche connotazioni di un angelo custode. “Dio me l’ha mandato per salvarmi“, sarà lui stesso a ricordarlo.

“Io devo dormire con Lucio“, ha sottolineato l’attore in conclusione. E non senza far riferimento a una sorta di protezione divina che avrebbe favorito – ormai quattro anni fa – la sua conoscenza con il suo migliore amico a quattro zampe. Quasi ogni brutto sogno, adesso, grazie alla compagnia di Lucio assume una nuova forma grazie alla sua presenza unica e rassicurante.