Qualche istante prima dell’ultimo rigore di Wembley, Matteo Berrettini, che era in tribuna accanto al presidente Mattarella, con il telefonino si è fatto un video e l’ha spedito su Whatsapp a Gigio Donnarumma, che in quel momento non poteva riceverlo perché con le sue manone stava per parare, e non lo sapeva, l’ultima speranza inglese.

E poi è stato tutto un filmarsi, fotografarsi, chattare, condividere. Non è stata la prima finale social ovviamente, ma il salto in avanti è stato poderoso: quando vincemmo l’ultimo Europeo, nel 1968 a Roma, c’era solo la Rai ed era ancora in bianco e nero, e per vedere le immagini del pubblico che festeggia sugli spalti ho dovuto aspettare un documentario di Federico Buffa cinquant’anni dopo. Quando vincemmo il Mundial nel 1982 in Spagna la tv era a colori, ma c’era sempre solo la Rai e io andai a festeggiare, ma non ho una foto di quella notte perché non c’erano gli smartphone e mica andavi in giro con la macchina fotografica al collo in quei momenti.

Nel 2006, Mondiale in Germania, c’erano gli smartphone, ma i social non erano ancora così diffusi. E così della notte di Wembley non ci sono solo le immagini delle tv ufficiali, ma una quantità infinita di ricordi personali e ormai collettivi destinati a durare per sempre. Quando uno storico proverà a ricostruire cosa è accaduto esattamente l’11 luglio 2021, dovrà setacciare Twitter e TikTok, Instagram e Facebook e vedrà come un Paese potè improvvisamente sentirsi redento e unito.