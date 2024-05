Il nonno ne denuncia la scomparsa ma quello che si scopre è terrificante: aveva solo quattro anni

Una delle tragedie più incomprensibili si è appena conclusa in tragedia. Un bambino di soli quattro anni di nome Artem è stato trovato morto all’interno della lavatrice dopo la denuncia di scomparsa da parte del nonno, ma quello che si scopre è davvero terrificante. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Polizia

Ecco cosa sappiamo su questa storia molto triste e senza senso.

Artem muore a 4 anni: il nonno lancia l’allarme

Il piccolo Artem era un bambino di soli 4 anni pieno di vita e di speranza. Sentimenti positivi che qualcuno ha voluto mettere a tacere con estrema crudeltà. Ci troviamo in Russia, in un paesino appartenente alla Siberia noto con il nome di Ulan-Ude.

Artem

Un nonno ha deciso di denunciare la scomparsa improvvisa del suo adorato nipotino, del quale non aveva più notizie da diversi giorni. La polizia ha subito avviato le indagini, ma purtroppo l’esito delle ricerche non è stato dei migliori.

Il piccolo è stato rinvenuto senza vita all’interno di una lavatrice. Come se tutto questo non fosse già di per sé particolarmente agghiacciante, il corpo del piccolo era pieno di lividi, quasi come se fosse stato percosso violentemente da qualcuno: Che cosa è successo?

La scoperta agghiacciante sul piccolo Artem

Il piccolo Artem ha fatto una fine tragica che nessuno dovrebbe mai sperimentare nel corso della propria vita. Fin da subito le autorità hanno cominciato ad indagare su questa triste faccenda e le conclusioni raggiunte hanno fatto accapponare la pelle.

Artem

Pare infatti che il piccolo sia stato punito per aver disturbato i genitori mentre questi erano impegnati in altre attività. Sembra inoltre che il padre del bambino abbia minacciato la compagna di ucciderla se avesse parlato in merito a quanto accaduto.

I procedimenti di natura penale sono stati subito avviati e sono in corso le dovute indagini volte a ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita del piccolo Artem. Si dice inoltre che il piccolo venisse spesso abbandonato a se stesso e che i genitori non lo prendessero in considerazione come avrebbero dovuto fare.