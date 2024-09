Il nome scelto per il piccolo è un tributo a suo papà

Virginia Mihajlovic ha dato una notizia emozionante: è diventata mamma per la seconda volta. La figlia dell’ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, deceduto nel 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ha dato alla luce un maschietto, Leone Sinisa, in onore del padre. Questa scelta di nome rappresenta un bel tributo alla sua memoria ed è stata accolta con piacere dalla famiglia.

Il piccolo Leone è il secondogenito nato dal matrimonio tra Virginia e Alessandro Vogliacco, e segue la nascita della loro prima figlia, Violante, avvenuta nel 2021. L’annuncio della nascita è stato condiviso da Alessandro su Instagram, con una semplice e toccante storia in cui dichiarava: “È nato Leone Sinisa Vogliacco. Grazie amore, sei una forza della natura,” riferendosi a Virginia.

Virginia aveva già rivelato la gravidanza e il nome del bambino durante un’intervista a “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin, lo scorso aprile. Ha spiegato che il nome Leone Sinisa è un modo per mantenere vivo il ricordo del nonno e che, col passare del tempo, il bambino capirà il significato profondo di questa scelta.

La notizia della nascita, avvenuta il 10 settembre, ha riempito di gioia non solo i genitori, ma anche i familiari e gli amici, che continuano a ricordare Sinisa e il suo impatto nella vita dei suoi cari e nel mondo del calcio. In passato, Sinisa si era mostrato molto emozionato per l’arrivo della nipotina Violante, sottolineando il legame profondo che aveva con la sua famiglia.

Virginia e Alessandro si sono sposati nel giugno 2023 nella cattedrale di Monopoli, solo pochi mesi dopo la scomparsa di Sinisa, avvenuta nel dicembre dell’anno precedente. Questa unione ha aggiunto un ulteriore significato al loro rapporto e alla loro felicità di genitori, celebrando così anche la memoria dell’amato allenatore.

Il piccolo Leone, cresciuto in una famiglia che custodisce gelosamente i ricordi e i valori trasmessi dal nonno, sarà sicuramente fiero di portare il suo nome, simbolo di amore e di una leggendaria figura nel mondo del calcio italiano.