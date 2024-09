Il nome Leone Sinisa in onore del nonno

Il 11 settembre 2024, Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliaccio hanno accolto il loro secondogenito, Leone Sinisa, quasi tre anni dopo la nascita della loro prima figlia, Violante. Il nome del neonato è un tributo al nonno, Siniša Mihajlović, ex calciatore e allenatore scomparso nel dicembre 2022 a causa di una leucemia mieloide acuta, diagnosticata quattro anni prima.

La notizia della nascita è stata diffusa per prima da Arianna Rapaccioni, vedova di Mihajlović e madre di cinque figli, tra cui Virginia. Arianna ha celebrato l’arrivo del nuovo nipote definendolo “un supereroe come suo nonno” e ha condiviso una foto del piccolo Leone. Virginia ha poi pubblicato un video sui social in cui esprime il suo amore per il neonato, scrivendo: “Tu, Leone Siniša, ancora non lo sai, ma sei l’altra ragione della mia esistenza. Metterti al mondo è stata la seconda emozione più grande della mia vita”. Ha sottolineato come l’arrivo di Leone abbia diviso il suo cuore in due, condividendo la gioia di avere Violante e Leone come i suoi “gioielli”.

Nella sezione dei commenti del suo post, molti utenti hanno espresso le loro congratulazioni e hanno notato la somiglianza del neonato con il nonno, creando una connessione affettiva tra la nuova generazione e il leggendario calciatore. La presenza di Leone Sinisa nella famiglia Mihajlovic non solo rappresenta un nuovo inizio, ma rinforza anche il ricordo di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio e nella vita dei suoi cari.

La nascita del piccolo si inserisce in un contesto di grande emozione e significato, riflettendo l’amore e il legame che i membri di questa famiglia hanno tra loro. Con Leone, Virginia e Alessandro non solo espandono la loro famiglia, ma continuano a onorare la memoria del nonno attraverso un nuovo capitolo di vita, promettendo un futuro ricco di affetto e ricordi che celebrano il passato. Questo evento ha suscitato una risposta calorosa e affettuosa, riunendo amici e follower attorno alla famiglia in un momento di gioia e celebrazione.