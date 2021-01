Mai nominare invano il nome di Barbara d’Urso nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Il fatto è accaduto nella puntata andata in onda oggi, quando un Cavaliere sceso per corteggiare Gemma Galgani, le ha ricordato una sua vecchia partecipazione alla trasmissione televisiva Selfie – Le Cose Cambiano, in cui si rifece i denti e dette una sistemata al look.

Il programma lo ha condotto entrambe le edizioni Simona Ventura, ma quando il Cavaliere lo ha ricordato ha citato Barbara d’Urso.

“…quando ha avuto il problema dei denti nel programma della d’Urso”.

Nel momento in cui viene detto il nome della conduttrice, però, l’audio è stato rimosso, come di solito succede quando vengono pronunciati nomi di brand o parolacce. Il labiale però è inequivocabile e dice proprio “della d’Urso”, vedere per credere.

Il nome di Barbara d’Urso censurato a Uomini e Donne, perché?

Attenzione: Non è stata bippata la Ventura, ma la D’Urso. Il tizio parlava di “Selfie” ma ha sbagliato conduttrice e dal labiale si capisce chiaramente. #uominiedonne pic.twitter.com/UWb3hTIb9C — Vero_TV 📺 (@Veronique__94) January 21, 2021

Ho visto il video sulla censura a Uomini e Donne. C’è stata poca furbizia nell’evitare di farsi scoprire: c’è un’inquadratura chiara sul cavaliere e dal labiale parte un “della d’Urso” quindi ecco. — LALLERO (@see_lallero) January 21, 2021

Il nome di Barbara d’Urso è stato censurato perché una gaffe dell’uomo, oppure per altri motivi? Il mistero si infittisce.

volevo solo dire che il nome della d’urso è stato censurato perché non è stata lei ad aver condotto “selfie”, il programm dove gemma ha sistemato i denti, ma simona ventura. #uominiedonne — tv addicted🍑 (@lorenotloren) January 21, 2021