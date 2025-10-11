19.7 C
Il noir di provincia in Notte italiana tra etica e fango

Il noir di provincia in Notte italiana tra etica e fango

Nella pianura padana, Carlo Mazzacurati esordisce con “Notte italiana”, un film che trasforma il paesaggio in un personaggio morale, riflettendo l’Italia di quel periodo, sospesa tra modernità e crisi etica. La storia segue Otello Morsiani, un avvocato padovano, che si reca nel Polesine per una perizia su terreni destinati a un parco naturale. Questo semplice compito svela una rete di inganni e compromessi, presentati senza proclami, ma attraverso sguardi e silenzi che evidenziano un vecchio “incidente” e la logica del potere locale.

Prodotto dalla Sacher Film di Nanni Moretti, il film unisce il giallo di provincia alla tradizione del realismo italiano, mescolando elementi da noir con paesaggi di pioggia e fango. Tornova, un personaggio carismatico interpretato da Mario Adorf, rappresenta una filosofia di illecito normalizzato. Mazzacurati evita il rischio di un film polemico, mostrando l’imbroglio come un’abitudine inquietante.

Tra i personaggi memorabili ci sono Daria, una benzinaia con un passato complesso, i gemelli Ruggeri, geometri disorientati, e Remo Remotti in un cameo. Otello rappresenta l’uomo comune, che cerca di mantenere la propria dignità. Il regista lo ritrae con semplicità, evidenziando momenti quotidiani.

La cinematografia di Agostino Castiglioni e la musica di Fiorenzo Carpi contribuiscono a creare un’atmosfera profonda e autentica. La storia di Otello diventa un viaggio in una terra di confine, dove la legalità si confonde con la convenienza. “Notte italiana” si distingue come un film di svolta, che esplora la provincia italiana con uno sguardo realistico, ponendo interrogativi sul nostro modo di considerare le norme sociali. Mazzacurati continua il suo percorso con una serie di opere che approfondiscono il tema della provincia come specchio dell’Italia.

