Il Nikkei supera la soglia dei 42.000 punti, bene tutte le borse asiatiche

– Il Nikkei 225 giapponese ha chiuso per la prima volta sopra la soglia dei 42.000 punti, nel contesto di una seduta positiva sui mercati azionari asiatici, dopo che le megacap statunitensi hanno nuovamente trainato Wall Street sull’ottimismo sui tagli dei tassi della Federal Reserve.

Anche in asia a spiccare sono i titoli tecnologici, con i produttori di chip in rialzo in tandem con TSMC, dopo che il colosso taiwanese ha registrato ricavi molto più forti del previsto nel secondo trimestre.

Sul fronte macroeconomico, gli ordini core di macchinari giapponesi sono diminuiti inaspettatamente per il secondo mese consecutivo su base mensile. Tuttavia, su base annua, sono aumentati più del previsto.

Tokyo termina la seduta con un guadagno sul Nikkei 225 dello 0,94%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen, che continua la giornata all’1,88%, e crescita di Shanghai, che segna un +0,96%.

Effervescente Hong Kong +1,78%; sulla stessa tendenza, in frazionale progresso Seul +0,6%. Sui livelli della vigilia Mumbai -0,32%; buona la prestazione di Sydney +0,91%.

Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 10 luglio si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,06%.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia 1,09%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,28%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:

Giovedì 11/07/2024

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile atteso 0,9%; preced. -2,9%

Venerdì 12/07/2024

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile atteso 2,8%; preced. -0,9%

Lunedì 15/07/2024

04:00 Cina: PIL, trimestrale preced. 1,6%

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale preced. 3,7%

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale preced. 5,6%.