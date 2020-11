Chi sono i più grandi attori del 21esimo secolo (ovvero degli ultimi 20 anni?) a provare a stilare una classifica è stato il New York Times sottolineando come “non esista una formula precisa per selezionare i migliori” e “è una classifica forse scandalosa per le sue omissioni”.

Omissioni che – dopo averla vista – sono tante ed anche rumorose.

Nell’elenco, infatti, mancano celebrità come Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, ma anche Emma Stone e Frances McDormand e mostri sacri del cinema (che negli ultimi 20 anni presi in esame ci hanno regalato numerose performance cinematografiche da Oscar) come Meryl Streep a Cate Blanchett.

I 25 più grandi attori del 21esimo secolo

25) Gael García Bernal

24) Sônia Braga

23) Mahershala Ali

22) Melissa McCarthy

21) Catherine Deneuve

20) Rob Morgan

19) Wes Studi

18) Willem Dafoe

17) Alfre Woodard

16) Kim Min-hee

15) Michael B. Jordan

14) Oscar Isaac

13) Tilda Swinton

12) Joaquin Phoenix

11) Julianne Moore

10) Saoirse Ronan

9) Viola Davis

8) Zhao Tao

7) Toni Servillo

6) Song Kang Ho

5) Nicole Kidman

4) Keanu Reeves

3) Daniel Day-Lewis

2) Isabelle Huppert

1) Denzel Washington