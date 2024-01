Il negozio di Chiara Ferragni è stato vandalizzato: video e foto

È passato quasi un mese da quando è scoppiato il Pandoro Gate, ma la polemica non accenna a placarsi. Mentre ieri sera Chiara Ferragni è apparsa nelle storie Instagram di Fedez, il suo negozio romano è stato vandalizzato. Qualcuno ha scritto ‘truffatrice e bandita’ sulla vetrina e l’insegna dello store al civico 152 di via del Babuino, in pieno centro a Roma. I passanti hanno scattato foto e girato video delle offese apparse sulla facciata del negozio e gli scatti hanno fatto il giro del web in poche ore.

Il negozio romano di Chiara Ferragni vandalizzato, le foto apparse sui social.

Il primo a documentare l’atto vandalico è stato il sito Open: “L’esterno dello shop sarebbe stato vandalizzato il giorno di Capodanno, quando il punto vendita era chiuso. Sulla vetrina è stato scritto «Truffatrice», mentre sulla targa accanto, quella con il logo di Chiara Ferragni, è stato scritto sempre a stampatello «Bandita». Scritte che non sono passate inosservate dai tanti usciti in giornata per una passeggiata in centro a Roma, dopo i bagordi della notte di Capodanno. E qualcuno deve aver pensato di dire la sua sull’esterno punto vendita della famosa influencer“.

Intanto pare che le scritte siano già state rimosse: “Nonostante la chiusura per il 1 gennaio, gli attenti collaboratori dell’influencer devono aver avvistato l’atto di vandalismo, che gira in diversi contenuti sui social. Tant’è che dopo alcune ore dai primi contenuti, le scritte all’esterno del negozio sono state cancellate prima della riapertura“.

Personalmente continuo a pensare che la cosa sia degenerata. La Ferragni ha sbagliato, l’ha ammesso e adesso ci saranno le sedi opportune per chiarire meglio quello che è successo. Offenderla, vandalizzare uno store, pubblicare insulti (anche gravi) sui social non solo non è la una soluzione e non risolve nulla, ma dimostra invece come spesso le persone si sentano legittimane a dare sfogo alla propria cattiveria quando vedono un personaggio pubblico in una posizione difficile.