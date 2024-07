Il negozio di Chiara Ferragni chiude: “Saracinesche chiuse ad agosto”

Il negozio del brand di Chiara Ferragni a Milano, aperto tra Corso Como e piazza Gae Aulenti nel 2017, sarebbe in procinto di chiudere. La saracinesca dovrebbe infatti abbassarsi per l’ultima volta ad agosto. A riportarlo è stato il settimanale Chi nelle sue chicche di gossip. “Continuano a farsi sentire le conseguenze del pandoro gate” – si legge sul settimanale – “Sembra infatti che ad agosto chiuderà uno tra i più famosi e storici negozi di Chiara Ferragni in via Capelli a Milano“.

🔴 Il negozio del brand #ChiaraFerragni a #Milano, aperto tra Corso Como e piazza Gae Aulenti nel 2017, sarebbe in procinto di chiudere: la saracinesca dovrebbe infatti abbassarsi per l’ultima volta ad agosto. A riportarlo è il settimanale “Chi”. pic.twitter.com/lgJJJnIem4 — RTL 102.5 (@rtl1025) July 3, 2024

Negozio a Milano chiuso, rimarrebbe aperto quello a Roma

Come riporta Milano Today: “Il marchio è andato in caduta libera. In quello stesso store, infatti, nei primi giorni di saldi invernali, e quindi pochi giorni dopo l’esplosione del caso pandoro Balocco, i segni di difficoltà erano già evidenti. Il negozio era vuoto. Stando a diverse testimonianze anche sui social, scarpe e vestiti firmati Chiara Ferragni sarebbero ora facilmente reperibili nei mercati e negli outlet. Un segnale piuttosto negativo“. A Chiara Ferragni non resta quindi che chiudere: mantenere aperto un negozio in centro a Milano di oltre 120 metri quadri fra affitto, dipendenti, bolletti e tasse è una spesa troppo alta.

Al momento rimarrebbe aperto il negozio a Roma, store che lo scorso gennaio è stato vandalizzato con parole come “truffatrice” e “bandita” scritte con un pennarello nero sulle vetrine.