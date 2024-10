Il Natale polacco è una favola dolce e brillante.

Le tradizioni natalizie in Polonia creano un’atmosfera magica condivisa da diverse città, caratterizzate dai tradizionali mercatini di Natale, o Jarmark Bozonarodzeniowy, che trasformano le strade in villaggi incantati. Durante il periodo natalizio, luoghi come Varsavia, Danzica, Cracovia, Breslavia e Poznan offrono esperienze uniche e suggestive.

A Varsavia, dal 25 novembre al 6 gennaio, il Giardino Reale delle Luci e l’albero di Natale davanti al Castello Reale illuminano la città. I mercatini lungo via Podwale sono un invito a gustare pan di zenzero e vin brulè, mentre i musei come il Museo dell’Insurrezione e il Museo di Fryderyk Chopin offrono approfondimenti sulla storia e cultura polacca.

Cracovia, dal 29 novembre al 1° gennaio, è celebre per i suoi mercatini nella Piazza del Mercato, considerata una delle più belle d’Europa. Il concorso annuale dei presepi cracoviani, riconosciuto dall’UNESCO, aggiunge ulteriore fascino. I visitatori possono esplorare monumenti storici come la Basilica di Santa Maria e il Museo Czartoryski, dove si trova “La dama con l’ermellino” di Leonardo Da Vinci.

Danzica, tra il 22 novembre e il 23 dicembre, offre un’atmosfera fiabesca con il Mulino degli Angeli e la slitta di Babbo Natale. Classificati tra i migliori mercatini, i banchi offrono artigianato e specialità culinarie. Il centro storico, con la Corte di Artù e la gru di legno Zuraw, arricchisce l’esperienza natalizia.

Breslavia, dal 29 novembre al 7 gennaio, sorprende con le sue bancherelle di legno nel cuore della piazza principale. Gli artisti di strada e la musica natalizia creano un’atmosfera accogliente. I visitatori possono anche esplorare la Città Vecchia, il Municipio e il lungofiume.

Poznan, che dal 16 novembre al 6 gennaio si trasforma in una “Betlemme”, ospita tre mercatini di Natale. Le bancherelle offrono artigianato e prelibatezze locali, come il cornetto di San Martino. Eventi come il Festival Internazionale della Scultura in Ghiaccio celebrano l’arte sotto zero, mentre la piazza del Mercato Vecchio e la Casa delle Palme sono tappe da non perdere.

Ogni città polacca offre un’esperienza natalizia unica, rendendo il periodo festivo davvero speciale e memorabile.