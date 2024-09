Il nastro rosa e il nome

La famiglia Valli-Di Gregorio si arricchisce di un nuovo membro. Ieri, 4 settembre 2024, Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua terza figlia, Lola, portando così il numero totale a tre, insieme alle due sorelle Anastasia, di tre anni, e Otto, di un anno e mezzo. Ludovica ha annunciato la gravidanza sui social lo scorso 3 marzo, rivelando che aspettava una femmina dal compagno Gianmaria Di Gregorio, conosciuto al di fuori del programma di Canale 5.

Negli ultimi mesi, l’influencer ha condiviso con i suoi follower il percorso della sua gravidanza, descrivendo sia i momenti felici che quelli più difficili. La gravidanza è stata non solo un viaggio personale ma anche un’opportunità per connettersi con i suoi seguaci, che hanno potuto seguire le sue esperienze quotidiane.

La mattina del parto, Ludovica si è recata in ospedale e ha condiviso alcuni momenti su Instagram. La madre di Ludovica, Sandra Malavasi, ha dato notizia dell’inizio del travaglio pubblicando un messaggio incoraggiante per la figlia. Alcuni momenti dopo, un’amica esperta di gossip ha condiviso una conversazione in cui la nonna annunciava la nascita: “Nata!”.

Dopo la nascita, Ludovica ha poi postato una foto delle sue due figlie, Anastasia e Otto, circondata da cuori, seguita da un’immagine del lettino d’ospedale con un peluche per la neonata. L’annuncio ufficiale della piccola Lola è stato accolto con gioia sui social media, dove Ludovica ha condiviso le primissime foto della bimba in una tutina leopardata e ha scritto: “Che fantastica storia è la vita?” aggiungendo che Lola rappresenta “la ragione della nostra esistenza”.

Questa nuova avventura di Ludovica e Gianmaria si aggiunge alla loro storia d’amore, che continua a crescere con l’arrivo della piccola Lola. La famiglia, unita e felice, si prefigura un futuro luminoso insieme, dove l’amore e le gioie quotidiane saranno protagonisti.