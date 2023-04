Il Napoli vola verso il terzo Scudetto, Inter, Milan, Lazio e Roma puntano alla Champions

I pronostici sui match della Serie A mostrano chiaramente che le prime 5 della classifica restano le favorite in tutte le gare di campionato, in una stagione che sta dimostrando un calcio di altissimo livello, capace di competere anche in Europa.

Mentre il Napoli domina incontrastato, Inter, Milan, Lazio e Roma devono spartirsi tre posti per la Champions, in una sfida che proseguirà fino a maggio fino all’ultimo secondo di recupero.

Osimhen lancia il Napoli verso lo Scudetto e la Champions

Il miglior attaccante di Serie A, Osimhen, ha dichiarato di volere tutto: Scudetto e Champions . I Numeri di questo Napoli stracciano ogni record della squadra, in 31 gare fra Serie A e Champions League, i gol segnati sono 80 e nel campionato italiano gli Azzurri possono vantare anche il miglior reparto difensivo con 15 reti subìte nelle prime 24 gare disputate.

Soltanto l’Inter è riuscita a battere i Partenopei, mentre per quanto riguarda i pareggi sono 2: quelli di agosto contro Lecce e Fiorentina. Osimhen domina la classifica marcatori con 19 reti e 3 assist nelle sue 20 gare disputate, mentre Kvara accompagna da buon assist men il reparto offensivo del Napoli con 10 reti e 9 assist, nelle prime 24 giornate di campionato.

L’Inter perde con il Bologna ma resta in vetta

La sconfitta contro il Bologna ha messo in allarme Inzaghi, tuttavia, la squadra continua a macinare punti per braccare il secondo posto, oltre al pareggio contro la Sampdoria, le vittorie contro Udinese, Cremonese e Milan, denotano lo stato di forma buono dei Nerazzurri, che anche in Champions stanno facendo bene. Fra i migliori calciatori del Biscione spiccano Lautaro Martinez, Barella e Dzeko, mentre tifosi e allenatore attendono con ansia il ritorno di Lukaku al suo migliore stato di forma.

Il Milan distrugge la crisi e torna sempre più indiavolato

Al Monza è andata male contro il Milan , così come per alla Dea che è uscita sconfitta da San Siro.

Il Diavolo ritorna alla grande e con lui anche Ibra e nonostante un reparto offensivo che non si rivela particolarmente brillante, i Rossoneri rimangono saldi in piena zona Champions, dopo aver superato una profonda crisi che li aveva visti crollare fino al quinto posto a inizio 2023.

Poco Sarrismo per la Lazio

I Biancocelesti sono tornati alla vittoria contro Salernitana e Sampdoria dopo un periodo buio, anche Immobile sembra aver ritrovato il suo stato di forma ottimale ma deve migliorare la costanza. C’è poco Sarrismo in questa Lazio, che brilla più per le prodezze del reparto difensivo che per i gol, tuttavia, rimane stabile a combattere per un posto in Champions League.

La Roma crolla ma non molla

La sconfitta contro la Cremonese è stato un duro colpo per i Giallorossi ma Mourinho sta già studiando una strategia, soprattutto mediatica, per risolvere le insicurezze della Lupa. Anche se la Roma possiede uno dei migliori reparti difensivi del campionato, ha bisogno di segnare molto di più per centrare i suoi obiettivi stagionali.