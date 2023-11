Il Napoli perde i pezzi: lesioni muscolari per Meret e Mario Rui

Brutte notizie in arrivo in casa Napoli. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, si sono fermati per due lesioni sia Mario Rui che Alex Meret. Il difensore, stando alle prime indicazioni, potrebbe tornare nel 2024, mentre il portiere rischia di rimanere fermo un paio di settimane. Niente di preoccupante, invece, per Osimhen che oggi non si è allenato. Vediamo insieme il comunicato del Napoli:

“Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie. Assente oggi alla seduta di allenamento Osimhen per una sindrome influenzale”.

Mister Walter Mazzarri dovrà fare subito a meno di due pedine importanti come Mario Rui e Meret. Sin dalla prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta, il nuovo allenatore azzurro dovrebbe schierare Olivera sulla fascia sinistra in difesa e proporre Gollini in porta. In attesa di capire quali saranno i tempi di recupero dei due calciatori infortunati, quindi, ecco chi scenderà in campo per i Campioni d’Italia.

Fantacalcio.it per Adnkronos