Il Napoli batte il Monza 2-0 e si prende la testa della classifica

Il Napoli ha sconfitto il Monza con un risultato di 2-0, raggiungendo così il primo posto della Serie A dopo sei giornate. La partita si è svolta allo stadio ‘Maradona’, dove gli azzurri hanno segnato entrambi i gol nel primo tempo: il primo è stato realizzato da Politano al 22′ minuto, seguito dal raddoppio di Kvaratskhelia al 33′. Grazie a questa vittoria, il Napoli sale a quota 13 punti, superando di un punto la Juventus e di due il trio formato da Milan, Inter e Torino.

Il match è iniziato lentamente, con i primi venti minuti caratterizzati da un gioco di studio. Il Monza ha creato la prima occasione al 7′, quando Pereira ha messo in mezzo un bel cross, ma Caprile ha allontanato il pericolo. Dopo un tentativo di Anguissa, il Napoli è riuscito a sbloccare il punteggio, con Politano che, dopo uno scambio e un errore della difesa avversaria, si è infilato in area e ha battuto il portiere. Maldini del Monza ha ricevuto il primo cartellino giallo al 24′ per un fallo su Lobotka, seguito dall’ammonizione di Kvaratskhelia due minuti dopo.

Il raddoppio è arrivato al 33′, quando Kvaratskhelia ha segnato il suo terzo gol stagionale, capitalizzando un assist di McTominay. Il primo tempo ha visto anche un’altra ammonizione, questa volta per Izzo che ha bloccato Kvaratskhelia.

Nella ripresa, il Napoli ha continuato a essere propositivo. Al 47′, Kvaratskhelia ha avviato un contropiede, servendo Lukaku, il cui tentativo è stato respinto in corner. McTominay ha sfiorato il terzo gol con un colpo di testa, mentre il Monza ha cercato di reagire con un tentativo di Djuric, parato da Caprile.

L’allenatore del Napoli, Conte, ha iniziato a effettuare i cambi, mentre il Monza ha sostituito alcuni giocatori per cercare di riequilibrare la partita. Nonostante alcuni tentativi da parte del Monza, incluso un buon tiro di Maldini, il Napoli è riuscito a mantenere il vantaggio senza ulteriori difficoltà. L’ultimo brivido è arrivato da Neres, la cui conclusione è finita di poco fuori. La vittoria del Napoli rappresenta un chiaro segnale della loro ambizione in questa stagione.