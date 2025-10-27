Il Museo del Cinema di Torino: storia e innovazione culturale

È stato presentato al Museo del Cinema di Torino un volume di 200 pagine, riccamente illustrato, che raccoglie racconti e testimonianze di coloro che hanno contribuito a trasformare il progetto originario di Maria Adriana Prolo in una realtà culturale dinamica e innovativa.

Il libro, intitolato “Il Tempio del Cinema”, è stato ideato dal presidente Enzo Ghigo e dal direttore del Museo Nazionale del Cinema, Carlo Chatrian. Questa pubblicazione celebra i 25 anni del Museo Nazionale del Cinema situato nella storica Mole Antonelliana.