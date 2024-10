Il motivo per cui il gatto strofina il muso sulle scarpe quando torni a casa?

I gatti domestici manifestano diversi comportamenti, uno dei quali è strusciarsi sulle scarpe dei loro proprietari al rientro a casa. Questo gesto, apparentemente semplice, ha radici profonde nei comportamenti naturali dei felini. I gatti sono animali territoriali e la marcatura del loro spazio è fondamentale. Strusciarsi sugli oggetti, incluse le scarpe, permette loro di lasciare il proprio odore, comunicando così la loro presenza. Utilizzano l’olfatto come principale senso per esplorare e monitorare l’ambiente circostante, ed è per questo che si avvicinano ai loro umani al rientro.

Il comportamento di strusciarsi è collegato anche agli istinti di marcatura, facilitando la comunicazione tra il gatto e il suo ambiente. Attraverso ghiandole odorifere situate principalmente nel mento, sulle guance e dietro le orecchie, il gatto rilascia feromoni, che servono a segnare il territorio e a stabilire relazioni sociali. Quando un felino si struscia contro le gambe di una persona, come nel caso delle scarpe, sta affermando di avere una connessione con quell’oggetto e, per estensione, con il suo proprietario.

Questo comportamento riflette anche l’addomesticamento dei gatti, avvenuto relativamente di recente, ma non ha privato i felini delle loro caratteristiche istintive. L’origine del gatto domestico si collega infatti a un incrocio tra le specie Felis Sylvestris e Felis Lybica ed è molto più recente rispetto ad altri animali domestici. La vera domestificazione è iniziata circa10.000 anni fa in Medio Oriente, ma sono stati i contatti commerciali con l’Egitto che hanno contribuito alla diffusione dei gatti in Europa.

Inoltre, i gatti tendono ad avvicinarsi a persone che mostrano timore nei loro confronti, preferendo quelle che non cercano di instaurare immediatamente un contatto. Questo può influenzare come il gatto si relaziona con gli umani e le sue preferenze nella socializzazione. Le fusa, insieme allo strusciarsi, sono parte del linguaggio emotivo dei gatti, esprimendo affetto e comunicando ai loro proprietari la loro presenza e il loro stato d’animo. Le interazioni quotidiane tra gatti e umani sono quindi ricche di significati, rivelando un mondo di comunicazione e connessione.