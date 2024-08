Il motivo per cui i nani hanno creato il Mjöllnir di Thor vi sorprenderà.

Nel cuore della mitologia norrena, i nani emergono come creature dal potere artigianale straordinario, capaci di forgiare oggetti magici che incarnano le virtù divine degli dèi. Queste figure, nate dal caos primordiale e residenti nel mondo infero, hanno un ruolo cruciale nel tessuto mitico: trasformano materiali grezzi in strumenti di potere.

La loro abilità è messa alla prova in un episodio che coinvolge il dio Loki e alcune delle divinità principali del pantheon norreno.

La storia inizia con uno scherzo crudele: Loki, noto per la sua natura ingannatrice, taglia i capelli di Sif, la sposa di Thor. La reazione di Thor è furiosa, e Loki, per evitare una punizione fatale, promette di riparare al danno. Così, si reca dai figli di Ivaldi, abili nani, e li convince a creare una chioma d’oro per Sif, una che cresca come capelli veri. I nani sono coloro che hanno realizzato la nave Skíöblaönir per Freyr e la lancia Gungnir per Odino, oggetti che simboleggiano la perfezione dell’arte nanica.

Loki, però, non si accontenta e, spinto dalla sua natura competitiva, scommette la propria testa con il nano Brokkr, sostenendo che il fratello di quest’ultimo, Eitri, non sarebbe stato in grado di creare oggetti di pari valore. Così, i nani mettono alla prova la loro maestria. Eitri si chiude nella fucina, assistito da Brokkr, e forgia tre ulteriori doni: il verro dalle setole dorate Gullinbursti, l’anello Draupnir e il martello Mjöllnir.

Draupnir ha il potere di replicarsi, generando nuovi anelli d’oro ogni nove notti, mentre Gullinbursti è in grado di correre più veloce di qualsiasi destriero, illuminando il cammino con le sue setole dorate. Tuttavia, è il martello Mjöllnir a catturare l’attenzione: pur avendo un manico troppo corto, è indistruttibile e ritorna nella mano di chi lo lancia.

L’episodio culmina con il giudizio degli dèi, che decretano il martello come il più prezioso dei doni, rendendo così Brokkr vincitore della scommessa. Loki, fedele alla sua natura, cerca di sfuggire al pagamento del debito, ma viene catturato da Thor. Tuttavia, con l’arguzia che lo caratterizza, Loki riesce a evitare la decapitazione, pur subendo la punizione di avere la bocca cucita da Brokkr.

I nani, attraverso le loro creazioni, non solo forniscono agli dèi strumenti di potere, ma definiscono anche il concetto di virtù e di destino all’interno del mito. Questo episodio evidenzia l’importanza del mito nella cultura norrena e come esso rifletta i valori e le paure della società, intrecciando l’artigianato divino con il destino degli dèi.

Le fonti principali per questo racconto sono tratte dal Grimnismál (strofa 43), Gylfaginning di Snorri Sturluson (capitolo 43) e Skáldskaparmál di Snorri Sturluson (capitolo 44), che documentano in dettaglio il processo di creazione di questi straordinari artefatti e la complessa relazione tra dèi e nani.