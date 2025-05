Il motivo incredibile per cui il Panda è il simbolo degli animali in via di estinzione

Ti sei mai chiesto perché il panda sia il simbolo degli animali in via di estinzione? Non è perché sia l’animale più minacciato al mondo; ci sono molte altre specie in situazioni peggiori. La scelta del panda, infatti, è legata a un mix di comunicazione efficace e immaginario collettivo. Nel 1961, un gruppo di ambientalisti fondò il World Wildlife Fund (WWF), cercando un simbolo forte e universale. La scelta cadde su Chi-Chi, una femmina di panda gigante allo zoo di Londra, già amata dal pubblico. L’artista naturalista Gerald Watterson creò un logo stilizzato, ma fu Peter Scott a renderlo il marchio del WWF, grazie all’iconicità e all’empatia che il panda suscitava.

Col passare del tempo, il panda è diventato più di un semplice logo; è diventato un simbolo della conservazione, un ambasciatore silenzioso per tutte le specie minacciate. Il WWF ha costruito attorno a lui una narrazione potente, comunicando messaggi importanti sulla salvaguardia degli ecosistemi in modo accessibile. Tuttavia, ci sono critiche riguardo al focus su animali carismatici, trascurando specie meno “fotogeniche” ma anch’esse a rischio, come anfibi e insetti impollinatori.

Nonostante ciò, il panda rappresenta uno dei pochi successi nella conservazione. Passato da “in pericolo” a “vulnerabile”, mostra che è possibile ottenere risultati attraverso la protezione del suo habitat e i programmi di ripopolamento. Rimane, però, una specie fragile con una natalità bassa. Il panda ci ricorda che ogni animale a rischio porta con sé una responsabilità collettiva e una possibilità di fare la differenza.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it