il motivo e come avere il rimborso

Ermal Meta ha annunciato la cancellazione del tour nei teatri che sarebbe partito a febbraio: il motivo e come ottenere il rimborso dei biglietti.

Non vedi l’ora di poter assistere a un nuovo concerto di Ermal Meta? Purtroppo dovrai aspettare ancora per un po’. Il tour nei teatri italiani del cantautore di origine albanese, la cui partenza era prevista per il 25 febbraio al Palainvent di Jesolo, in provincia di Venezia, è stato purtroppo cancellato. Lo ha annunciato lo stesso artista attraverso un comunicato stampa e un post pubblicato sui social. Ecco le motivazioni fornite dall’artista e tutte le informazioni per poter ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati.

Perché Ermal Meta ha cancellato il tour nei teatri?

Stando a quanto riferito dallo stesso Ermal, a causare l’annullamento improvviso, a un mese dalla partenza, del suo tour nei teatri è stato il ritardo nella conclusione dei lavori per il suo nuovo album. Il cantautore ha avuto purtroppo dei problemi personali che gli hanno causato diversi ritardi, e in questo momento preferisce concentrarsi sul lavoro in studio.

Ermal Meta

“Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi personali“, ha spiegato il cantautore, senza troppi giri di parole, in un lungo post su Instagram: “Non ho potuto ultimare il prossimo disco di inediti nei tempi giusti. Di fatto è un processo ancora in fase di svolgimento e nel frattempo non mi è stato possibile pubblicare nuova musica“.

L’artista ha aggiunto che aveva in mente qualcosa di speciale che però non gli è stato possibile realizzare, e questo è stato molto frustrante. Ancora di più lo sarebbe suonare in tour senza nuova musica. Per questo motivo ci ha riflettuto a lungo e ha ritenuto giusto concentrarsi sul disco e di rinviare il ritorno dal vivo.

Di seguito il post:

Come ottenere il rimborso dei biglietti

Non si conoscono ancora le tempistiche di uscita dell’album, ma è certo che, una volta avuta l’ufficialità, il cantautore annuncerà anche le nuove date del tour. Nel frattempo tutti i suoi fan possono chiedere il rimborso dei biglietti richiedendola entro il 15 aprile presso il circuito di vendita utilizzato per l’acquisto. Ogni altra informazione è disponibile sul sito ufficiale di Friends and Partners e su quello di Vertigo.