Il Motivo Dietro l’Acquisizione Storica

L’acquisizione di Wiz da parte di Google, per 32 miliardi di dollari, rappresenta la più grande transazione nella storia di Alphabet. L’approvazione delle autorità regolatorie è attesa, con la possibilità di finalizzare l’operazione nel 2026. Questa acquisizione segna l’intento di Google di rafforzare la sua posizione nel mercato del cloud computing e della sicurezza informatica, per competere meglio con Microsoft Azure e AWS.

Wiz, fondata nel gennaio 2020 in Israele e con sede a New York, è specializzata in cybersecurity e ha guadagnato rapidamente credibilità, collaborando con aziende prestigiose come Microsoft e Amazon. Dopo una valutazione di 12 miliardi di dollari nel maggio 2024, il suo valore è aumentato a 16 miliardi entro fine anno. Nonostante Google abbia già acquisito altre aziende nel settore della cybersecurity, come Mandiant e Siemplify, non è riuscita a colmare il divario con Microsoft.

L’acquisizione di Wiz è vista come un passo per migliorare la reputazione di Google in ambito sicurezza, con Assaf Rappaport, CEO di Wiz, che sottolinea i benefici dell’unione con Google Cloud in termini di innovazione. Tuttavia, la trattativa non è priva di difficoltà. Nel 2023, Google aveva tentato di acquisire Wiz, ma i negoziati si erano bloccati per preoccupazioni legate alle normative antitrust. L’attuale accordo dovrà affrontare un attento esame da parte della FTC. Inoltre, Google mantiene una strategia multicloud, consentendo a Wiz di continuare a operare su altre piattaforme concorrenti. In un contesto di tensione con le autorità, l’acquisizione di Wiz rappresenta una nuova sfida per Google, già coinvolta in cause antitrust.