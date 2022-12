il motivo del gesto lascia senza fiato

La sua cagnolina ruba tutti i cuccioli di mamma gatta e li tiene con sé: il motivo del suo gesto ha sorpreso gli utenti.

La reazione di mamma gatta non sarebbe stata delle più pacifiche quando ha improvvisamente scoperto che un terzo esemplare aveva deciso di tenere con sé i suoi cuccioli venuti al mondo soltanto pochi giorni prima. Quel che accade nel filmato che racconta l’intero episodio, quanto la conclusiva spiegazione di tale gesto, avrebbe indubbiamente sorpreso gli utenti.

Ruba tutti i cuccioli a mamma gatta: la motivazione dietro al gesto lascia senza fiato

La stessa padroncina dei due esemplari adulti avrebbe ammesso di essere rimasta piuttosto disorientata quando ha scoperto del “furto“, pur ritrovandosi – al tempo stesso – ad essere impotente di fronte all’insistenza della sua cagnolina nel voler essere l’unica ad accudire – al posto della loro vera mamma – i teneri gattini.

La verità, che emergerà però soltanto sul finale, sarebbe che la numerosa cucciolata potrebbe già definirsi incredibilmente fortunata, anche se non conosce ancora il perché. La cagnolina è un esemplare di bassotto molto curioso e specie dal momento che non permetteva a nessuno di avvicinarsi al suo fittizio nido, una volta riuniti i piccoli mici tutti attorno a lei.

La situazione di precario equilibrio tra i due pelosetti adulti sarebbe riuscita a perdurare fino a quando si è preannunciato, dai loro sguardi e da più marcate interazioni, un irrimediabile scontro. In quel momento la loro padroncina ha preferito agire intervenendo con anticipo e separandoli, così da evitare che i due potessero fare del male a se stessi o, seppur involontariamente, anche ai piccoli indifesi.

Quando il bassotto ha respiro le ripetitive richieste di mamma gatta, avanzate per riprendersi i suoi cuccioli, avrebbe scoperto un altro dettaglio fuori dal comune. La cagnolina li avrebbe allattati durante la sua non volontaria assenza. Secondo il parere degli esperti pare che i cuccioli siano in grado di generare un desiderio materno anche quando non appartengono all’esemplare che li ha generati, innescando una potente reazione fisiologica e un bisogno di farne le veci, del quale sarebbe difficile poi farne a meno.

Perciò, in questo caso, al di là delle buffe dinamiche innescatesi, pare che i micetti – una volta ottenuta la pace tra i rispettivi schieramenti – dovrebbero ritenersi più che fortunati: poiché hanno scoperto di avere due mamme al posto di una. Il filmato originale è stato dapprima condiviso con successo su Tik Tok dall’utente @susyaristizabal93, per poi diramarsi in fretta anche su altri canali. Uno degli esempi più recenti è quello su YouTube, aggiunto da “Lore or” appena otto giorni fa.