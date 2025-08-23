Il Mostro: il thriller italiano che conquista Netflix

Dopo la prima a Venezia, la serie Il Mostro sarà disponibile su Netflix dal 22 ottobre.

Il trailer recentemente pubblicato mostra una ricostruzione d’epoca dettagliata, con musiche che accompagnano scene di violenza e l’immagine frappante di una sposa in fuga attraverso i campi, inseguita da uomini. La serie, diretta da Stefano Sollima, uno dei registi italiani più noti a livello internazionale, punta a conquistare il pubblico globale.

Per atmosfere e produzione, Il Mostro si avvicina a un thriller investigativo classico, con gli inquirenti impegnati in una complessa ricerca di un serial killer, ostacolata dalla mancanza di prove. La prima stagione non si propone di coprire l’intero iter investigativo e giudiziario che ha affascinato studiosi e appassionati, ma si focalizzerà sulla “pista sarda”, una delle prime indagini avviate.

Dal trailer, che ricorda lo stile di David Fincher in Mindhunter e Zodiac, emerge l’intento di esaminare anche il contesto sociale, caratterizzato da un clima oppressivo e misogino, in cui avvennero i primi omicidi. Inoltre, si approfondirà il profilo dell’esperto dell’FBI che affermò che il killer agiva per il suo «odio verso le donne». Senza scivolare nel sensazionalismo, il regista ha sottolineato l’importanza di affrontare la storia con rispetto e rigore, per mantenere vivo il ricordo delle vittime.

Dopo la presentazione a Venezia, i quattro episodi della serie saranno accessibili su Netflix per festeggiare il decimo anniversario dell’arrivo della piattaforma in Italia.