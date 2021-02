Una scia di omicidi efferati lunga dal ’68 all’85. Delitti seriali che spalancarono la porta sul lato più oscuro dell’Italia. Un’andata senza più ritorno: i delitti del “Mostro di Firenze” furono una matassa di prove e contraddizioni mai svelata fino alla fine. Per 17 anni la campagna che accompagnava dolcemente i confini del capoluogo toscano si trasformò in un macabro teatro dove ben otto giovani coppie vennero uccise a colpi di Beretta, sempre la stessa arma. E dove le donne furono deturpate in alcune parti del corpo. Sempre le stesse. Il 22 febbraio del 1998, giusto 23 anni fa, moriva misteriosamente Pietro Pacciani, il protagonista con i “compagni di merende” di questa storia nera. E ora, a riavvolgere il nastro, a ripercorrere quei delitti, a tracciare il profilo del serial killer arriva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – “Il Mostro”.

Un nuovo podcast Audible Original realizzato in collaborazione con Gli Ascoltabili. Un nuovo capitolo esclusivamente audio sulla vicenda, affidato alla voce dello psichiatra e criminologo Massimo Picozzi, accompagnato da Massimo Alì, attore fiorentino adolescente ai tempi dei fatti.

Partendo dall’ultimo delitto del “Mostro”, avvenuto la notte tra il 7 e l’8 settembre 1985, Picozzi e Alì ricostruiscono puntata dopo puntata – dieci in tutto da 50 minuti ciascuna – il profilo del serial killer e i suoi complici (i cosiddetti “compagni di merende”). Dieci puntate immerse in intrighi, esoterismi e crudeltà che metteranno in rilievo le contraddizioni e gli orrori di un Paese sconvolto da tanta ferocia e omertà.

Le voci di Picozzi e Alì si intrecciano nel corso della narrazione: al primo, è affidata l’analisi del personaggio e l’identikit del serial killer mentre il secondo guida l’ascoltatore per le strade di Firenze e dà corpo agli eventi, vive le emozioni dei personaggi, contatta al telefono gli amici che all’epoca dei fatti erano solo dei ragazzi ma che non hanno mai dimenticato gli orrori di quegli anni.

Il podcast si apre con il racconto dell’ultimo delitto avvenuto in una calda notte del settembre ’85 quando venne uccisa una coppia di turisti francesi – Nadine Mauriot e Jean Michel-Kraveichvili trovati morti nei pressi di Scopeti, vicino a San Casciano Val di Pesa – e prosegue a ritroso nel tempo, delitto dopo delitto, passando per la “pista sarda” fino all’accusa a Pietro Pacciani, misteriosamente morto il 22 febbraio 1998. Con Pacciani anche un paio dei “compagni di merende” furono condannati per alcuni degli omicidi; ma dove si nasconde la verità? E se ci fosse molto altro, in questa inconsueta storia di sangue? Esiste una parola “fine”, alla storia del Mostro? Domande alle quali cercheranno di dare delle risposte Picozzi e Alì.