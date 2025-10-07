Il Mostro di Firenze: il nuovo podcast svela i misteri

Il podcast “Il Mostro di Firenze”, realizzato da Edoardo Orlandi, affronta uno dei casi più complessi della giustizia italiana. Le prime due puntate sono disponibili su OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming.

In otto episodi, Orlandi esplora le indagini, i processi e le diverse ipotesi investigative che hanno caratterizzato il mistero del Mostro di Firenze, responsabile di otto omicidi tra la fine degli anni ’60 e la metà degli anni ’80. Le vittime erano coppie trovate in auto, brutalmente assassinati nel fiorentino. Nel corso di oltre cinquant’anni, gli inquirenti hanno seguito molte piste, dalla “pista sarda” a quella che ha coinvolto Pietro Pacciani e i suoi complici, fino all’ipotesi di una setta occulta e di un ex legionario implicato nei delitti.

Il podcast ripercorre ogni fase delle indagini, a partire dall’estate del 1981, quando venne scoperta una coppia di fidanzati uccisi, collegando i delitti a quelli avvenuti in precedenza. Orlandi utilizza un linguaggio accessibile e fornisce un’analisi documentata della vicenda, offrendo un contesto storico e sociale che aiuta a comprendere meglio questo mistero intricato.

Edoardo Orlandi è anche autore di un romanzo sul tema e ha collaborato con Marco Maisano su altri progetti podcast.