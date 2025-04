Il monitoraggio dell’amianto nell’aria esterna rivela nuove e vecchie minacce

Nonostante il divieto dell’uso e dell’estrazione dell’amianto, questo materiale è ancora presente in molti edifici e infrastrutture. Con il deterioramento delle strutture, le fibre pericolose possono essere rilasciate nell’aria, rappresentando un rischio per la salute. Per affrontare questo problema, uno studio pilota condotto da ARPAE Emilia-Romagna a Reggio Emilia ha sviluppato una metodologia per misurare la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse, con un limite di rilevabilità inferiore a 0,1 fibre/litro (f/L).

Le fibre di amianto possono provenire da varie fonti, tra cui il deterioramento di materiali contenenti amianto, attività di rimozione, e eventi straordinari come incendi o alluvioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda livelli di esposizione all’amianto nell’aria esterna inferiori a 1 f/L, ma non ci sono normative specifiche al riguardo.

Lo studio ha utilizzato strumenti avanzati per il monitoraggio, come il dispositivo Tecora Skypost PM, permettendo il campionamento continuo dell’aria. I risultati hanno mostrato concentrazioni di amianto generalmente inferiori a 0,09 f/L, confermando una presenza minima in condizioni normali, ma evidenziando la necessità di monitorare continuamente le aree a rischio.

L’affidabilità della metodologia sviluppata è un passo avanti nel monitoraggio ambientale. Per il futuro, è cruciale integrare queste tecniche nelle politiche pubbliche e nei piani di monitoraggio, sviluppando normative che garantiscano la sicurezza della salute pubblica riguardo all’amianto aerodisperso. Una vigilanza costante è essenziale per prevenire danni alla salute.