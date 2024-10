Il Monito del Virologo: Attenzione alle Zanzare

A Fano, nelle Marche, continua ad aumentare il numero di casi di febbre Dengue, con attualmente 102 casi accertati e numerose segnalazioni in attesa di conferma. Il noto virologo Roberto Burioni ha espresso preoccupazione riguardo a questa situazione, definendola “fuori controllo” e avvertendo che i contagi potrebbero essere almeno il doppio. Burioni ha sottolineato che l’arrivo del freddo potrebbe alleviare la situazione e ha invitato i turisti a lasciare immediatamente la città.

Burioni ha evidenziato che è fondamentale eradicarne il vettore, ovvero la zanzara tigre, affermando che non dovrebbero esserci zanzare in presenza di esseri umani. Ha citato come esempio l’Italia del 1946, quando riuscì a estirpare la zanzara anofele e la malaria. La Dengue non dovrebbe essere considerata una semplice influenza, poiché, sebbene spesso guarisca spontaneamente, può manifestarsi in forme gravi in un caso su venti, con rischio di mortalità.

Attualmente, non ci sono trattamenti specifici per il virus Dengue, e sebbene esista un vaccino, esso è al momento inapplicabile in Italia. La Dengue è trasmessa dalla puntura della zanzara Aedes aegypti e può causare febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea e irritazioni cutanee. Nei casi più gravi, la malattia può portare a emorragie interne e al decesso.

Nonostante la Dengue sia una malattia tipica delle regioni tropicali, sta aumentando anche in Europa meridionale, Italia inclusa, a causa dell’introduzione di zanzare migratorie. Nel 2023, ben 23 Paesi hanno registrato focolai di Dengue, tra cui Argentina, Brasile, Colombia e Repubblica Dominicana.

I sintomi di solito si presentano 5-6 giorni dopo la puntura e includono febbre alta, forte mal di testa, dolori oculari e muscolari, nausea e irritazioni cutanee. La situazione a Fano ha portato a interventi di disinfestazione; tuttavia, le operazioni sono state rallentate dal maltempo, aggravando ulteriormente la preoccupazione legata alla diffusione della malattia. La lotta contro la Dengue richiederà attenzione e misure immediate per arginare il contagio.