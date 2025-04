Il Mondo e i Dazi Americani: Un Calo Senza Precedenti Simile Solo al Covid

Wall Street ha chiuso con un calo del 4,8%, segnando una giornata difficile per gli investitori. Gli indici tecnologici hanno subito una flessione ancora più marcata, registrando un calo del 5,97%. Tra i principali fattori che hanno contribuito a questo crollo si trova Apple, azienda che produce la maggior parte dei suoi prodotti all’estero. Il mercato ha risentito della preoccupazione generale per l’andamento dell’economia e per le tensioni geopolitiche, che hanno sollevato dubbi sulla stabilità delle filiere produttive globali. L’incertezza economica ha portato gli investitori a ridurre la loro esposizione ai titoli tecnologici, già sotto pressione. L’andamento negativo di Apple ha avuto un impatto significativo sul mercato, poiché la compagnia è uno dei principali attori del settore e la sua performance è spesso vista come un indicatore della salute dell’intero comparto tecnologico. La reazione del mercato riflette anche una crescente apprensione per l’eventuale rallentamento della domanda globale e le sfide nel reperire materiali e componenti, cruciali per la produzione. Questo contesto economico complicato ha spinto molti investitori a rivalutare le loro strategie, portando a vendite forzate e a un ulteriore abbassamento dei prezzi delle azioni. Gli analisti avvertono che i prossimi giorni potrebbero continuare a essere caratterizzati da volatilità, dato che gli investitori cercano di adattarsi a un panorama economico in continua evoluzione. In sintesi, Wall Street ha chiuso in forte ribasso, influenzata da Apple e dalle sue produzioni estere, contribuendo a un clima di incertezza nel mercato tecnologico.