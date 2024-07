il mondo dello spettacolo è sconvolto 

Sarebbe sopraggiunta per cause naturali l’improvvisa morte dell’attrice: si attende il referto dell’autopsia

Lutto nel mondo della televisione. Alcuni giorni fa, il 18 luglio 2024, è venuta a mancare improvvisamente l’attrice di origini sudafricane Esta TerBlanche, di appena 51 anni.

La star, conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Gillian Andrassay nella soap opera All My Children – La Valle dei Pini, si è spenta per probabili cause naturali nella sua casa a North Hollywood, in California. La conferma definitiva delle cause del decesso si avrà però soltanto con il referto dell’autopsia. A darne la triste notizia è stata la sua agente, Lisa Rodrigo, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

“Sto ancora elaborando il lutto e sono sotto shock. Esta era un’anima bellissima dentro e fuori. Ero orgogliosa di conoscerla e di lavorare con lei”.

La carriera televisiva di Esta TerBlanche

Este TerBlanche era di origini sudafricane. L’attrice è nata infatti a Rustenberg, Sudafrica, il 7 gennaio 1973. Con la conquista nel 1991 del titolo di Miss Tenn Sudafrica le si aprirono le porte dello spettacolo. In particolare, ebbe inizio per lei la carriera nel mondo della televisione con il suo debutto nelle sue prime soap opere africane.

Risale al 1997, con la partenza per gli Stati Uniti, la svolta più decisiva della sua carriera. L’attrice riuscì infatti a conquistarsi il suo ruolo più importante, ovvero quello di Gillian Andrassay nella soap opera All My Children – La Valle dei Pini. L’attrice vestiva i panni di una principessa ungherese che viveva con il cugino Dimitri, interpretato dall’attore Michael Nader.

La sua presenza all’interno della soap, nonostante la grande popolarità raggiunta, iniziò a scemare in seguito alla morte per assassinio del suo personaggio. Un addio che però non fu definitivo. Esta TerBlanche infatti continuò a fare qualche sporadica apparizione nella serie nel corso degli anni successivi calandosi nelle vesti di un fantasma.

L’attrice recitò anche nel film Three Thieves and a Wedding e le fu affidato il ruolo di presentatrice televisiva per il programma ambientale 50/50.