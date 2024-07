Il mondo della musica compatto in sostegno di Angelica Schiatti: da Emma ad Annalisa e tutte le altre

Continua la lunga lista di cantanti e volti del mondo della musica che si sono esposti pubblicamente contro Morgan o semplicemente in sostegno della loro collega Angelica Schiatti. Dopo Tommaso Paradiso, Levante, Tropico e Clara (quest’ultima ha usato parole fortissime contro il musicista), in queste ore si sono aggiunti anche altri.

Cantanti si espongono contro Morgan: “Uomo di M, devi sparire” https://t.co/ci8HbKTxLX — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 10, 2024

Fra loro Emma Marrone che ha scritto: “Bisognava prendere provvedimenti seri già al fr0c10 di m3rd4 urlato dal palco. Ma a molti è convenuto tacere, anzi, hanno trovato modo di dare altro spazio a questo grande artista. Eh sì. Sono anni che molti lo idolatrano e lo difendono come se la sua conoscenza artistica lo legittimasse a dire o compiere qualsiasi atto. Sostegno e stima verso Angelica e verso tutte le donne che hanno purtroppo a che fare con questi soggetti. In un mondo pieno di Morgan, siate Calcutta“.

C’è stata poi Annalisa: “Ho appena saputo dei fatti riguardanti Angelica e il suo persecutore, di cui non ho nemmeno voglia di scrivere il nome. Totale solidarietà a lei e anche a Calcutta. Mi auguro che la giustizia faccia davvero il suo corso per una volta, invece di abbandonare chi deve essere protetto e tutelato, mentre chi andrebbe punito continua, tra le altre cose, a calcare palcoscenici di vario genere, godendo di indisturbato spazio d’azione. E ora che sappiamo, sta anche a noi negarglielo. Per Angelica e per tutte. BASTA“.

E poi ancora Noemi, Elisa, Elodie, Marco Mengoni, Matteo Romano, Rose Villain, Alessandra Amoroso, BigMama, Baby K… E moltissimi altri.