Il Moloch Australiano: una lucertola che sembra un personaggio di un film horror

Il moloch australiano, noto anche come diavolo del deserto o diavolo spinoso, è una lucertola straordinaria che suscita spesso un certo inquietudine per il suo aspetto caratteristico. Questo rettile, unico rappresentante del genere Moloch, appartiene all’ordine degli Squamati e presenta un corpo piatto e largo che misura circa 20 cm di lunghezza, con un peso che varia tra i 35 e i 100 grammi. La sua testa è piccola e adornata da squame spinose, chiamate tubercoli, che decorrono lungo tutto il suo corpo. Questi tubercoli, in particolare quelli più grandi presenti vicino alla fronte, ricordano le corna di un diavolo, contribuendo al suo soprannome. Sebbene il suo aspetto possa apparire minaccioso, il moloch è inoffensivo per l’uomo e si muove lentamente e a scatti.

Vive nei deserti australiani, in ambienti aridi e rocciosi, e ha sviluppato adattamenti unici per la sopravvivenza. I tubercoli non solo gli permettono di mimetizzarsi con il terreno giallo-bruno, ma servono anche per l’idratazione. Grazie a scanalature sulla pelle e alle sue squame spinose, il moloch può assorbire l’umidità dal suolo, essenziale per sopravvivere nel deserto. La sua vita in natura può raggiungere i dieci anni.

Il moloch australiano è specializzato nella cattura di insetti, con una predilezione per le formiche; può mangiarne fino a 2000 in un solo pasto. La sua lingua carnosa è estroflettibile, simile a quella dei camaleonti, permettendogli di afferrare le prede con facilità.

Il ruolo del moloch nell’ecosistema del deserto australiano è significativo. Come predatore specializzato, contribuisce a regolare le popolazioni di formiche e influenza le dinamiche delle comunità locali. Al momento, la sua popolazione è stabile e non è considerato in pericolo di estinzione, evidenziando la sua capacità di adattamento a un ambiente così difficile.

In conclusione, il moloch australiano rappresenta un prodigio della natura, un animale unico che, nonostante il suo aspetto singolare, gioca un ruolo cruciale nel mantenere l’equilibrio dell’ecosistema australiano.