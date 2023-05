il modo per prendersi cura di loro fino alla fine

Cane o gatto stanno male? C’è un metodo per prendersi cura di loro in ogni situazione e ogni padrone dovrebbe saperlo. Scopriamo, insieme, come stargli vicino.

In compagnia del loro padrone o in famiglia, gli amici pelosi possono vivere tanto e nel benessere. Con il passare del tempo, però, alcune cose cambiano e possono presentarsi dei problemi di salute anche per loro. Ma se cane o gatto stanno male come ci si deve comportare? Vediamo nell’articolo.

Cane o gatto stanno male

Osservare il comportamento quotidiano dei nostri animali domestici ci permette di capire non soltanto il loro stato d’animo ma, soprattutto, le loro condizioni di salute. Approfondiamo qui.

Non capita solo a noi esseri umani di stare male, soffrire con la mente e con il corpo, ammalarci e avere bisogno del sostegno degli altri per riprenderci e andare avanti.

Anche i nostri cari animali domestici sono molto fragili e delicati, da quando sono cuccioli fino a quando diventano anziani. Bisognosi di tanto amore e attenzioni, ogni giorno.

Invecchiando, il tuo peloso, cane o gatto che sia, può soffrire sotto alcuni aspetti, dalla diminuzione dell’energia e dei riflessi, così come di malattie improvvise e dolorose.

Questo lo sa ogni padrone che sceglie di accudire un peloso. Dal giorno in cui fa il suo ingresso in casa, si affrontano insieme a lui tante sfide, più o meno difficili, ma sempre uniti.

Per noi persone ci sono tanti vantaggi dal vivere insieme a loro. Ad esempio, dormire con il cane o gatto dà tantissimi benefici, anche per la nostra psiche.

Gli amici pelosi e l’allungamento della vita

Non tutti sanno che la salute degli amici animali è tutelata nel nostro Paese. In Italia, infatti, esiste un centro specializzato in terapia del dolore e di cure palliative.

Così come per gli umani si son modificate le aspettative di vita, anche per gli animali si è allungata la vita e, con essa purtroppo, aumentano le malattie associate alla vecchiaia.

Se cane o gatto stanno male, probabilmente possono essere presenti diversi disturbi che comportano un grande dolore. Parliamo delle seguenti patologie croniche:

Patologie sia croniche che terminali influenzano, inevitabilmente, la vita quotidiana di cani e gatti. Ci sono conseguenze negative su alimentazione, stato emotivo, mobilità, igiene e socialità di un peloso che viene colpito dalla sofferenza.

Certi sintomi hanno un forte impatto sulla vita degli animali ed è qui che vengono in aiuto la farmacologia veterinaria. Essa si è evoluta nel corso degli anni e mette a disposizione fisioterapia, fitoterapia, agopuntura, staminali e molte altre cure.

Oltre alle cure mediche e alla scienza che va incontro ai diritti degli animali, prendendo a cuore la loro salute, l’umano che vive con loro può fare moltissimo per aiutarli.

Gli amici pelosi soffrono: come può aiutare il padrone

Il padrone assume un ruolo fondamentale nella cura quotidiana del suo peloso, soprattutto se sta affrontando una malattia lunga e dolorosa. Continuiamo a leggere qui per sapere come agire.

Una cosa è sicura, quando si parla del rapporto d’amicizia con l’animale domestico. Perderlo significa lasciare andare una presenza molto importante della nostra vita, una grande sofferenza per noi umani.

Con la loro esistenza e la loro vivacità, cani e gatti riempiono la vita e rendono tutto molto più sopportabile, dando speranza e felicità anche alle persone più sole.

Giunti alla vecchiaia e a tutti gli aspetti negativi che comporta, dunque, gli amici a quattro zampe meritano maggiore comprensione e vicinanza, tutto ciò che può farli sentire meglio.

Mici e cagnolini affetti da patologie croniche subiscono una trasformazione nel comportamento e nella socialità.

Ciò è legato alla sopportazione del dolore di quelle malattie che vanno a colpirli e che sconvolgono la quotidianità.

Noi possiamo stare loro accanto, facendo tante carezze, manifestando gentilezza e rispetto per le loro esigenze sempre più importanti, giorno e notte.

I pelosi necessitano di antidolorifici potenti e di un controllo monitorato sulle cure che ricevono dal medico. Sta anche a noi accertarci che quello che viene dato loro sia corretto ed etico.