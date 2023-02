il modo migliore per essergli amico

Fare amicizia con un gatto sconosciuto? É il sogno di molti amanti di questo animale ma occorre farlo nel modo corretto. Scopriamo il metodo per approcciarsi con micio.

Dal carattere molto riservato e, spesso, diffidente, il felino è un animale particolare e non adatto a tutti, ma che sa essere un buon compagno domestico, grazie alla sua capacità di adattarsi. Ma se capita di essere colpiti da un micio in strada e lo si vuole adottare, in che modo comportarsi? Vediamo, in questo articolo, come fare amicizia con un gatto sconosciuto.

Fare amicizia con un gatto sconosciuto

Instaurare un rapporto di fiducia, rispetto e amore con un micio sconosciuto sembra sempre così difficile. Eppure, esistono dei consigli su come rapportarsi con lui e ottenere la sua amicizia. Approfondiamo qui di seguito.

Per molte persone, succede di incontrare sul proprio cammino un micio solitario e triste che, probabilmente, altro non cerca se non affetto e protezione da parte di un nuovo padrone.

In Italia, in particolare, i felini sono considerati ottimi compagni domestici e sono tra gli animali più desiderati con cui convivere.

Questi affascinanti e riservati pets sono anche differenti dai cani, anche loro grandi amici dell’uomo, ma con un carattere che gli permette di adattarsi meglio alla vita accanto agli umani.

Succede a tante persone, quindi, di incontrare per caso dei micetti sconosciuti dall’aria smarrita o sofferente e di sentire il desiderio di poterli amare e portare con loro a casa.

In tanti casi, però, la situazione con un gatto sconosciuto di fronte non viene gestita nel modo giusto e il risultato non è positivo. Riuscire ad avvicinare il peloso senza spaventarlo non è facile.

Chiunque può sentirsi in difficoltà nel tentativo di approccio con un felino che non conosce e che, forse, fugge da una situazione traumatica oppure è stato abbandonato dal suo padrone.

Bisogna capire, infatti, che un gatto che si muove in solitaria (e si tratta di più episodi in cui lo si incrocia) può essere diffidente verso gli estranei e temere per la sua vita.

Entrare in empatia con il gatto

Proprio come avviene nelle relazioni umane, anche con gli amici animali, per avvicinarsi ed essere accettati, occorre mostrarsi aperti ed empatici, capaci di comprendere lo stato d’animo.

Un felino, per comunicare con chi incontra, usa i suoi strumenti più importanti, quali espressioni facciali e posture, che vanno interpretate nel modo corretto, per non cadere in errore.

Quindi, il primo consiglio per fare amicizia con un gatto sconosciuto è quello di manifestare la volontà di capire come si stia sentendo micio in quel momento.

Se il peloso è a suo agio e rilassato verso l’umano, inizierà a fare le fusa oppure sbatterà molto lentamente le palpebre, o ancora sdraiarsi a pancia in su, cercando il contatto con lui.

Invece, se il gatto è contrario al contatto con l’umano e non vuole avere nulla a che fare con lui, neanche ricevere carezze, allora inizierà a muovere la coda in modo nervoso, a soffiare e, addirittura, mordere.

Ci sono altri gesti che micio compie per comunicare il suo fastidio, ad esempio ruotando le orecchie, scuotendo la testa oppure agitando la punta della sua coda.

Occorre essere attenti ai messaggi che il felino vuole comunicare con chi non conosce, perché non avendo il dono del linguaggio, i suoi movimenti e comportamenti sono la chiave di lettura.

Essere amico di un felino solo: lasciare a lui la prima mossa

Come ripetuto più volte nei nostri articoli, il felino è un animale che ama prendere lui le iniziative e che pretende di avere potere decisionale nella vita. Ecco altri preziosi consigli per comportarsi nel modo giusto se lo si vuole conquistare.

Quando si decide di avvicinare un micio sconosciuto, si è tentati di fare subito il primo passo ed essere i primi a interagire con lui. Bisogna sapere, però, come stabilire il contatto con il gatto.

C’è un consiglio preziosissimo se si vuole fare amicizia con il pet, diffidente e impaurito, e cercare di adottarlo, facendolo diventare parte integrante della propria esistenza.

Per costruire un rapporto sano e solido con il peloso, è necessario lasciare a lui la libertà di avvicinarsi e di studiare chi siamo.

Con un felino, è bene non invadere i suoi spazi, l’area in cui lui si sente al sicuro e da cui può controllare tutto, così come decidere di scappare se si sente minacciato.

L’umano deve mettersi alla sua altezza, abbassandosi, cercando di restare fermo sul posto e mantenendo un atteggiamento calmo e sereno, senza comunicargli stress.

Stendendo una mano verso micio, bisognerà aspettare i suoi movimenti verso di noi, evitando di guardarlo fisso negli occhi.

Se gli facciamo capire di averlo compreso, comunicando gentilezza con gli occhi, lui potrà decidere da solo di avvicinarsi. Solo allora, ci si potrà lasciare andare alle prime carezze.

Fare amicizia con un gatto sconosciuto: dargli il tempo di fidarsi

Grattini leggeri sulle tempie, sulle guance o sotto il mento, senza esagerare perché ciò potrebbe disturbare il gatto.

Tra una carezza e un grattino, si deve fare una pausa, per capire se il micio è entrato in confidenza con noi o se è ancora confuso.

Il gatto sa bene quanto sia rischiosa la vita fuori nel mondo e non può concedersi di sbagliare lasciandosi andare con una persona che non conosce a fondo.

Perciò, per fare in modo che si fidi di noi, se lo vogliamo davvero, dobbiamo armarci di tutta la pazienza del mondo e, una volta convinto a seguirci, a casa dovrà trovare tutto ciò che gli serve per vivere nel benessere e nella felicità.

Cominciando da pasti sani e completi, un posticino tutto suo dove dormire, cure e visite mediche, insieme a tanti giochi da fare insieme ogni giorno.