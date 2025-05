Il Modem Attira i Fulmini? Ecco la Verità sui Temporali

Durante un temporale, i dispositivi elettronici, incluso il modem, non attirano i fulmini, ma sono vulnerabili ai danni causati da sovratensioni. È consigliato spegnere e scollegare modem, computer, televisori e apparecchi sensibili prima che la tempesta arrivi. Questo gesto può prevenire danni irreparabili, che possono verificarsi anche senza un colpo diretto di fulmine. Le sovratensioni possono propagarsi lungo le linee di alimentazione e danneggiare i dispositivi che restano collegati. I componenti moderni, essendo più sofisticati e miniaturizzati, risultano più fragili rispetto a quelli del passato.

Televisori e computer sono particolarmente a rischio, poiché spesso sono collegati sia alla rete elettrica che a linee dati esterne. Le ciabatte con protezione da sovratensione possono offrire una protezione limitata, ma non sono una garanzia assoluta. Per una maggiore sicurezza, è importante staccare manualmente alimentatori e cavi.

Inoltre, i cavi dati, come quelli telefonici o di fibra ottica, possono condurre una scarica elettrica. Pertanto, è utile scollegare anche questi durante un temporale. Durante una tempesta, evitare l’uso di telefoni fissi e preferire cordless o smartphone, che riducono il rischio. È consigliato allontanarsi da finestre e strutture metalliche per evitare danni da vetri rotti o scariche laterali.

Per chi vive in zone soggette a temporali, l’installazione di un parafulmine può essere utile. Questo dispositivo indirizza la scarica elettrica verso il terreno, minimizzando i rischi per la casa e gli impianti interni.