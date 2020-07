Erano partiti da una scuola del centro e da una di periferia. Due casi studio concreti, istituti comprensivi passati al setaccio e misurati dal Politecnico negli spazi. E i loro quartieri mappati per trovare nuovi luoghi disponibili dove trasferire gli studenti per le lezioni.

Ora il modello Milano per ripensare l’istruzione dopo la pandemia, che vede il Comune affiancato dagli esperti della più grande università tecnica italiana, va avanti nel suo progetto: sono dieci gli istituti scolastici che l’amministrazione ha consegnato all’università come i casi più urgenti su cui lavorare in queste settimane.

Elementari e medie con un numero particolarmente alto di alunni. O dove erano in corso lavori di ristrutturazione prima del Covid che avevano già ridotto lo spazio per le lezioni e hanno bisogno di una consulenza immediata dell’ateneo per capire come accogliere gli alunni a settembre e far ripartire la scuola per tutti.

Si chiama “scuole sconfinate” il piano del Comune per riportare in sicurezza sui banchi migliaia di studenti del capoluogo lombardo. Una sfida che vede l’amministrazione affiancata da ingegneri, architetti, urbanisti, designer dell’ateneo milanese che potrebbe in autunno portare a lezioni diffuse nei quartieri.

Oratori, biblioteche, piccoli teatri trasformati in aule. Spazi inediti da affiancare a prefabbricati da montare nei cortili per guadagnare metri preziosi rubati dal distanziamento anti virus.



La caccia agli spazi alternativi sta procedendo su più fronti: da un lato si lavora a una mappa che parte dall’interno dei 500 edifici scolastici in carico a Palazzo Marino per valutare chi ha corridoi, palestre, atri spaziosi.

In contemporanea gli studiosi del gruppo di lavoro dell’Osservatorio scuola del dipartimento di Architettura e ingegneria delle costruzioni procedono a una ricognizione nei quartieri per censire chi ha luoghi adatti e sicuri da mettere a disposizione per le lezioni. Sedi di associazioni, parrocchie, cinema, musei e teatri.

Si lavora sulle più diverse tipologie di scuole da un punto di vista strutturale. “In questo momento stiamo lavorando a una casistica molto variegata per proporre una sorta di catalogo di configurazioni, in modo che tutte le scuole possano trovare la soluzione più idonea che fa per loro”, spiega Laura Pezzetti, docente di composizione architettonica e urbana. Ma c’è una parte del team che sta lavorando sui flussi, sugli orari. Che sviluppa algoritmi sulla sicurezza da usare su larga scala.

Ci sono poi le soluzioni strutturali temporanee: gli assessori all’Educazione, Paolo Limonta e Laura Galimberti, hanno stanziato 2,8 milioni per comprare quaranta prefabbricati da montare nei cortili o comunque vicino ad elementari e medie, dove studiano 90 mila alunni e la stima è che un istituto su dieci ha bisogno di allargare lo spazio a disposizione. E mentre si ragiona sui luoghi fisici della scuola, ci sono i pedagogisti della Bicocca impegnati a dare supporto alle istituzioni del mondo scolastico, e a presidi e insegnanti stessi, su un tema per nulla secondario. Anzi. Al di là del distanziamento, delle regole sanitarie, dei turni fra le classi e degli algoritmi sulla sicurezza, come sarà – nella sostanza – la nuova scuola che vivranno i nostri figli dopo l’emergenza Covid? E come ripensarla?

Sul fronte dei nidi e materne – parliamo di 32 mila bambini – la situazione è invece più problematica. È stato lo stesso sindaco Beppe Sala a lanciare l’allarme nei giorni scorsi: “Non siamo sicuri di poter accettare tutte le iscrizioni”, ha detto. Ci sono 12 mila iscritti a rischio, tutti quelli che dovevano entrare per la prima volta in un asilo comunale, con le loro domande lasciate per il momento in stand by fino a quando non si capirà come tenere distanziati i bambini che non stanno sui banchi e giocano tutti insieme su un tappeto o sdraiati sui materassoni.

Nel frattempo, prima della ripartenza, ecco volare i droni sui tetti di oltre cento istituti con infiltrazioni d’acqua. Per risparmiare tempo e costosi ponteggi l’amministrazione, in collaborazione con la polizia locale, sta usando i più moderni sistemi di ripresa dall’alto per controllare lo stato di salute di tegole, comignoli, decorazioni e parti in muratura. Così, concluso il monitoraggio aereo, si interverrà solo dove necessario.