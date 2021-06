Sono giorni di grande speranze, di vaccinati che si abbracciano, di mascherine che si iniziano ad abbassare almeno quando stiamo da soli. Sono giorni in cui si aprono i primi cantieri del Recovery Plan e i ministri fanno a gara per intestarsi il fatto che “la ripresa economia sarà robusta”. L’Italia tornerà ad essere un grande paese che cresce insomma e non un grande paese in irreversibile declino come sembrava. Ma stiamo davvero facendo abbastanza? Cosa vuol dire crescere oggi? Cosa vuol dire stare nel gruppo di testa dei paesi che fanno innovazione e creano ricchezza coniugandola con la giustizia sociale.? Prendiamo la Francia, che è qui vicino e ci assomiglia. Il 7 giugno il ministro dell’Economia Bruno le Maire ha detto: Siamo una nazione di startup e saremo presto una nazione di grandi aziende tecnologiche. L’occasione era il lancio di un piano da 6 miliardi di dollari per finanziare entro la fine del 2022 startup tecnologiche basate in Francia e in grado di diventare aziende globali. L’iniziativa è la conseguenza di uno studio di qualche mese fa in cui si dice che la sovranità di un paese passa dalla capacità di far crescere aziende tecnologiche in grado di assicurare prosperità. Sei miliardi di dollari in poco più di un anno. Ai quali si aggiungono 30 miliardi di capitali di rischio per le startup in genere. L’obiettivo a breve è avere 25 unicorni entro il 2025, ovvero 25 startup valutate più di un miliardo (da noi siamo a zero). Il giorno dopo l’annuncio di le Maire, la francese Pasqal ha chiuso un round, guidato dal Fondo per l’Innovazione della Difesa, raccogliendo 25 milioni di euro per sviluppare il quantum computing nell’offerta di servizi cloud. Tra gli investitori anche Eni, tramite Eni Next.

Insomma, ripeto: stiamo facendo abbastanza per l’Italia del futuro?