Il mito di 'Fred' Buscaglione con Matthias Martelli e Roy Paci al Parioli

‘Fred!’ con tanto di punto esclamativo inserito nel titolo è l’omaggio a Fred Buscaglione di Matthias Martelli, che ha scritto e interpreta lo spettacolo dedicato alla figura di uomo e di artista del cantante e musicista torinese, morto a soli 39 anni nel 1960, per un incidente stradale all’alba nelle strade di Roma, nel pieno del successo che era arrivano appena un paio d’anni prima. In scena fino al 8 gennaio al teatro Parioli di Roma, Matthias Martelli si avvale della regia di Arturo Brachetti e dell’estro musicale di Roy Paci che nei panni del personaggio di Fred Buscaglione fa risuonare la sua tromba assieme a Roberto De Nittis al pianoforte, Paolo Vicari alla batteria, Gianmarco Straniero al contrabasso e Didier Yon al trombone, a rievocare il gruppo degli Asternovas.

“Portiamo in scena la storia di un artista eccezionale e acclamato, che ha segnato la storia culturale e musicale del nostro Paese. Chi era Fred Buscaglione?”, si chiede Martelli nelle note di regia per rispondersi: “Era un uomo irrequieto e geniale, un artista ironico e provocatorio, che ha cambiato la storia della canzone italiana e ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla società italiana”. Una miscela di note, parole e immagini faranno scoprire i tanti ‘volti’ di Ferdinando Buscaglione, questo il suo nome all’anagrafe, fra brani che hanno segnato la sua epoca come

‘Che bambola’, ‘Eri piccola così’, ‘Love in Portofino’, ‘Teresa non sparare’, ‘Guarda che luna’, ‘Buonasera signorina’



.

(di Enzo Bonaiuto)