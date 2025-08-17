Il mito di Amici Miei: celebrazione di un cult italiano

Il film italiano ’Amici Miei festeggia quest’anno due importanti anniversari. L’uscita originale nelle sale è prevista per il 23 ottobre, ma ha debuttato in anteprima nelle arene estive a Ferragosto. Dopo cinquant’anni, la pellicola continua a essere un simbolo della cultura toscana, nonostante il regista Pietro Germi non fosse toscano e i protagonisti, come Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret, Duilio Del Prete e Adolfo Celi, fossero anch’essi originari di altre regioni.

Il toscano Renzo Montagnani, pur non essendo nel cast principale, ha interpretato la voce del personaggio Necchi nel doppiaggio. L’autenticità toscana del film è emersa grazie al regista Mario Monicelli e agli sceneggiatori Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, che hanno infuso nel racconto un mix di sarcasmo e ironia. A distanza di anni, il film è diventato un cult, influenzando anche il linguaggio dei giovani e creando neologismi come “supercazzola“, utilizzato perfino in ambito politico.

I personaggi, come il Conte Raffaello Mascetti e il giornalista Giorgio Perozzi, sono diventati icone della commedia italiana. A Firenze, l’Associazione Cult(urale) Conte Mascetti organizza tour nei luoghi del film. Questi tour, che riprenderanno a settembre, permettono ai partecipanti di visitare le location simboliche, come il Bar Necchi e il binario dove avviene una celebre scena. Accompagnati da un tablet che mostra sequenze del film, i visitatori possono rivivere l’atmosfera unica di ’Amici Miei.