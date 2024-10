Il Mistero di Sanremo: Dallo Scandalo all’Inchiesta

Durante le elezioni regionali in Liguria del 2024 è emerso un misterioso “giallo” nel comune di Sanremo, dove è stata segnalata la scomparsa di materiale elettorale essenziale per il voto. La mancanza di verbali, matite, tabelle di scrutinio e un timbro di validazione è stata notata venerdì 25 ottobre da alcuni addetti ai lavori, che hanno immediatamente contattato la prefettura per informare sulla situazione. La procura di Imperia ha confermato la notizia, e il procuratore capo Alberto Lari ha riferito che il prefetto ha ordinato una sostituzione rapida del timbro per garantire il regolare svolgimento delle elezioni.

Le autorità stanno investigando per capire se la scomparsa di questi documenti sia stata causata da un furto intenzionale o se derivi da un errore. Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha dichiarato all’Ansa che tutto il materiale era stato consegnato normalmente al Comune di Sanremo, ma che successivamente si era perso un totale di cinque buste contenenti il timbro di validazione. Per far fronte al problema, è stato inviato nuovo materiale ai seggi e sono state avviate tutte le verifiche necessarie.

È importante notare che le buste smarrite non contenevano schede elettorali, ma soltanto documenti necessari per le operazioni di voto, come moduli per verbali e registri che sono fondamentali per il presidente di seggio durante il conteggio dei voti. La segnalazione della mancanza di materiale elettorale è stata inoltrata anche alla polizia locale e al Ministero dell’Interno, il che potrebbe portare a un’inchiesta formale nelle prossime ore.

Oltre a questo episodio, le elezioni regionali in Liguria sono state caratterizzate anche da difficoltà legate alle condizioni atmosferiche. Diverse prefetture, in coordinamento con l’Arpal e la Protezione civile, hanno optato per trasferire i seggi situati in zone a rischio verso aree più sicure. Questo contesto ha reso le elezioni del 27 e 28 ottobre non solo un momento di voto, ma anche un evento segnato da problematiche logistiche e organizzative.