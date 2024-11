Il Mistero di Megic Pizza: Chi è Gerardo Acampora e Qual è il Suo Fatturato Annuale?

Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, è stato il protagonista della puntata di “Boss in incognito” andata in onda il 18 novembre su Raidue. La Megic Pizza, situata in Friuli Venezia Giulia, è un’azienda specializzata nella produzione di pizza fresca da banco per la grande distribuzione.

Nato a Grado, in provincia di Gorizia, Acampora ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologia Alimentare all’Università Statale di Milano. Attivo nel settore della ristorazione, in particolare nella produzione di pizza, è sposato con Michela Bon e risiede a Cormons, sempre in Friuli Venezia Giulia. La Megic Pizza, fondata dalla famiglia Acampora, ha ora un centinaio di dipendenti e produce fino a 30.000 pizze al giorno, esportate in 48 Paesi su tre continenti. L’azienda è nata come un laboratorio artigianale, ed il suo nome deriva dalle iniziali dei familiari: Michele, Eleonora, Gerardo e Ida, aggiungendo la C di Ciacolada, il ristorante fondato dal padre Michele a Grado.

Attualmente, Megic Pizza rappresenta una solida realtà dell’imprenditoria italiana, con un fatturato annuale di 15 milioni di euro. Gerardo Acampora ha sempre lavorato nelle attività di famiglia, prima nel locale La Ciacolada e poi in Megic Pizza, di cui è diventato amministratore delegato nel 2016. Durante la sua carriera, Acampora ha intrapreso nuovi progetti innovativi, tra cui “Hasta la pizza!”, il primo prodotto di pizza al mondo da mangiare su uno stecco, simile a un gelato. La sua ultima iniziativa imprenditoriale è “HoHo”, un’app per ordinare e prenotare piatti preferiti, di cui è attualmente amministratore delegato.

La partecipazione di Acampora a “Boss in incognito” ha messo in luce non solo il percorso imprenditoriale della Megic Pizza, ma anche il suo impegno nel portare avanti l’eredità familiare nella ristorazione e nella produzione di pizza di alta qualità. La puntata si è rivelata un’importante opportunità per mostrare i valori della famiglia Acampora e l’impatto positivo dell’azienda nel panorama gastronomico italiano e internazionale.