Il ‘mistero’ di Jannik agli Internazionali

Jack Draper ha commentato il ritorno di Jannik Sinner, dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. In seguito alla sua vittoria su Luciano Darderi nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025, ha sottolineato che Sinner appare molto rilassato. Durante un allenamento insieme a Montecarlo, Draper ha notato un buon inizio da parte di Sinner, che ha però migliorato rapidamente il suo gioco nei giorni successivi, adattandosi di nuovo ai suoi standard abituali.

Draper ha difficoltà a formulare previsioni per la settimana in corso: è certo che Sinner, conoscendolo, giocherà bene. Ha osservato che il tennista italiano sta lavorando duramente in palestra e si percepisce il suo stato d’animo positivo. Tuttavia, ha anche sottolineato che il tennis è uno sport molto impegnativo e che le circostanze possono cambiare rapidamente. Sinner, nonostante le sfide affrontate, ha maturato esperienza e potrebbe beneficiare del tempo libero per riprendere il suo livello di gioco.

Draper ha inoltre evidenziato l’importanza del tifo del pubblico del Centrale, che può offrire un supporto significativo a Sinner. Giocare in casa, per lui, significa ricevere energia dai fan, ma comporta anche una certa pressione, un sentimento che Draper riconosce anche per sé quando giocherà in Inghilterra. Infine, entrambi i tennisti sono motivati dall’energia e dal supporto dei loro rispettivi pubblici, un fattore che potrebbe influenzare positivamente il loro rendimento in campo.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com