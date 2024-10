Il Mistero dell’Omicidio di Rozzano: La Promessa della Fidanzata di Manuel Mastrapasqua

Manuel Mastrapasqua, un uomo di 31 anni, è stato ucciso a Rozzano durante un tentativo di rapina avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. Prima dell’omicidio, Manuel era intento a registrare un messaggio vocale per la sua fidanzata Ginevra, che vive in Liguria, ma il messaggio non è mai stato inviato a causa dell’intervento del suo aggressore.

Il presunto colpevole, un ragazzo di 19 anni già noto per furti e tentate rapine, ha cercato di rubare gli auricolari di Manuel, dal valore di meno di 20 euro. Di fronte alla reazione del giovane, il rapinatore ha colpito Manuel con un coltello al petto, portandolo alla morte poco dopo. Successivamente, il 19enne ha preso un treno per Alessandria, forse con l’intento di fuggire in Francia, ma si è poi fermato da alcuni poliziotti, ai quali ha fornito una confessione parziale. È stato arrestato dai Carabinieri e posto in stato di fermo.

Dopo l’accaduto, Ginevra ha condiviso un post sui social per onorare Manuel, esprimendo il suo dolore: “La vita mi ha dato un altro schiaffo bello potente. Non so come farò a superare tutto questo. Ti prometto che avrai la tua giustizia”. Ha anche manifestato la sua devastazione, chiedendo a Manuel di proteggerla “forte anche da lassù” e sottolineando la difficoltà di affrontare la sua perdita.

In quei giorni, i due giovani avevano programmato di fare una piccola vacanza, un argomento di conversazione che aveva preceduto l’assassinio. La brutalità dell’omicidio, avvenuto in meno di cinque minuti, ha scosso la comunità locale, sottolineando l’urgenza di affrontare il tema della sicurezza e della violenza giovanile. La famiglia e gli amici di Manuel piangono la sua prematura scomparsa e cercano giustizia per un atto così violento e inaspettato. La storia di Manuel e del suo tragico destino è diventata un forte richiamo per la società, evidenziando gli effetti devastanti della criminalità.