Ci eravamo scordati le estati con la giacca la sera sul leggero vestito estivo e le notti di sonno al fresco, anche senza condizionatore. Temevamo l’effetto serra delle mascherine che ci avrebbero soffocato. Certo, sono più fastidiose che nei mesi freddi, ma non quanto ci immaginavamo. Secondo i meteorologi, questa è l’estate più fresca degli ultimi cinque anni.

«Sembra di essere tornati alle estati mediterranee degli anni ‘70 – ‘80», commenta Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, l’istituto di biometereologia di Firenze e della Toscana. È tornata l’estate mite che ci eravamo scordati, sono passati giugno e buona parte di luglio in cui anche questa settimana, pur annunziata con il fatidico “ritorna il caldo”, ondeggia su temperature accettabili. Sopratutto continua la forte differenza tra il giorno e la notte. Siamo già a buon punto. Eppure è fresca ma è anche l’estate del mistero. Da cosa dipende? Non si sa. Di certo non dal lockdown globale di Covid che, fermi traffico, trasporti e industrie, ha tagliato tonnellate di CO2, il principale agente del surriscaldamento. L’ipotesi non è peregrina, tanto che si è acceso il dibattito perfino nel tempio della ricerca sul clima, l’Osservatorio di Mauna Loa, arrampicato nella purezza dell’aria in cima al vulcano delle Hawaii, dove da più tempo si studiano gli effetti della CO2 sul clima. Ma no, il lockdown non c’ entra. «Da Mauna Loa si conferma che nell’effetto serra contano le concentrazioni e non le emissioni», dice l’esperto Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale a livello nazionale) Mario Contaldi. Aggiunge: «La CO2 rimane nell’atmosfera 100 anni, ci vorrebbe un calo perlomeno dell’80 per cento per avere un immediato effetto sul clima». Figuriamoci. Gozzini sottolinea che Nature, la più prestigiosa rivista scientifica a livello internazionale calcola durante il lockdown una diminuzione globale di CO2 del 17% e del 27,7% in Italia, che si ridurrà nell’anno a un misero 4 o 5%. Troppo poco. L’esempio lampante della non parentela tra normalizzazione del clima e Covid lo dà la consueta rilevazione mensile di Mauna Loa che segna una concentrazione di 410 ppm (parti per milione) di CO2: per assurdo, la più alta negli ultimi 20 anni di inesorabile crescita.

Eppure l’estate del mistero ha dati concreti. Nella media delle temperature calcolata dal 1 giugno al 19 luglio del 2019 e del 2020 sorprende un calo, quest’anno, che oscilla dai 3,2 gradi in meno di Genova al meno 1 di Palermo, passando dai meno 2,2 di Milano, 2,4 di Bologna, 2,1 di Firenze, 1,6 di Roma, 1,7 di Napoli, 2,5 di Bari. E la cartina delle anomalie climatiche che l’Ispra manda all’Organizzazione meteorologica mondiale mostrata da Emanuela Piervitali, evidenzia in questo giugno un’Italia tutta azzurra, ovvero sotto la media del periodo 1981-2010 mentre quella del giugno 2019 è interamente rossa, tutta sopra. Spiega il ricercatore di questioni dell’ambiente, Guido Viale, che fu uno dei primi a indicare la connessione tra polveri sottili e Covid: «La vicenda del particolato è diversa da quella dei gas climalteranti come CO2, metano e clorofluorocarburo. Con il lockdown è diminuito lo smog perchè gli inquinanti se ne vanno ma non l’effetto serra perché i gas climalteranti permangono centinaia di anni». Gozzini la spiega solo con l’anticiclone africano: «La diminuzione di CO2 ha effetto nel tempo non subito. Invece è mancato, per ora, il monsone africano e che spinge l’anticiclone nel Mediterraneo e ha prevalso quello delle Azzorre che spinge aria fresca».