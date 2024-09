Il Mistero dell’Ambush all’Ex Ministro della Cultura

Gennaro Sangiuliano è stato definito “vittima di un’imboscata” dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi, durante una conferenza di Fratelli d’Italia ad Avellino. Piantedosi ha elogiato Sangiuliano, sostenendo che, ora che è libero da responsabilità governativa, avrà maggiori opportunità di difendere il suo operato e la sua moralità. Ha anche sottolineato che, in un ipotetico scenario con un governo diverso, non ci sarebbero stati risultati migliori rispetto a quelli ottenuti dall’attuale.

In merito alle prossime elezioni regionali in Campania, Piantedosi ha escluso la sua candidatura, affermando che il centrodestra ha l’opportunità di presentare altre risorse per la presidenza. Ha già espresso il suo supporto per Fulvio Martusciello di Forza Italia. Piantedosi ha chiarito che la candidatura non fa parte della sua storia personale, professionale e istituzionale.

Nel frattempo, Gennaro Sangiuliano, che ha lasciato il governo a seguito delle polemiche legate alla quasi nomina di Maria Rosaria Boccia come consigliera al Ministero della Cultura, è attualmente senza un incarico. Le dimissioni sono scaturite da discussioni riguardo a viaggi e spese, che hanno attirato l’attenzione pubblica. Sangiuliano ha intenzione di tornare in Rai, dove ha precedentemente lavorato come direttore del Tg2 fino alla sua nomina a ministro nell’ottobre 2022. Secondo quanto riportato, ha già incontrato i vertici della Rai per discutere il suo rientro.

In un contesto di dinamicità politica e di voci sul possibile coinvolgimento di altri membri del governo come Arianna Meloni nel caso Boccia, Fabrizio Corona ha commentato la situazione, parlando di presunti contenuti compromettenti riguardanti Sangiuliano. Questo ha alimentato ulteriormente le polemiche attorno alla figura dell’ex ministro.

La vicenda mette in luce tensioni interne al governo, ma anche la possibilità di ristrutturazione e cambiamenti futuri nella leadership della Regione Campania e nel governo nazionale. La situazione è ancora in evoluzione, con diverse personalità politiche che si preparano a far fronte alle prossime sfide e opportunità.